O imbróglio das incompatibilidades: PS, BE e Livre prontos para mexer na lei… mas só PAN tem proposta

O caso de Rita Marques deixou claro que a lei das incompatibilidades não pune os governantes que não cumprem o período de nojo. No Parlamento, o PAN já tem uma proposta e o Chega está a trabalhar numa iniciativa. No PS há "abertura" para mexer na legislação, o Livre está disponível para discutir o tema e o BE "a ponderar".