'Vetting': como a política lá fora, os serviços secretos e a banca escrutinam candidatos

Foram os escândalos sucessivos com ministros nos anos 80 que levaram a política canadiana a criar um novo procedimento de escolha: o vetting, ou escrutínio prévio do percurso dos candidatos a cargos políticos e públicos. Quase 40 anos depois, a prática “está a ficar mais e mais apertada”, conta o canadiano Alex Marland, que lidera o departamento de Ciência Política da Memorial University of Newfoundland e fez estudos sobre o tema. “Quem quiser ser candidato tem de responder a questionários entre 30 e 50 páginas e as perguntas são muito pessoais”, explica.