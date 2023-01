Parlamento. António Costa descola de casos

O dia começou com notícias que abalam o PSD e mudaram a agulha das atenções. António Costa aproveitou o embalo e descolou dos casos do seu Governo, atacando a ex-secretária de Estado do Turismo.

Durante toda a manhã, as suspeitas que recaem sobre o vice-presidente da bancada do PSD agitaram os corredores do Parlamento. Depois de semanas de casos no Governo, os holofotes viraram-se para a bancada social-democrata e para a dúvida sobre se Joaquim Pinto Moreira vai ou não suspender o mandato como deputado ou sair da direção do grupo parlamentar por estar a ser investigado por atos praticados enquanto presidente da Câmara de Espinho. Pinto Moreira não desfez as dúvidas nas respostas aos jornalistas e Luís Montenegro, desta vez, não veio ao Parlamento antes de arrancar o debate com o primeiro-ministro.