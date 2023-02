Bloco de Esquerda: Sai Catarina. Segue-se Mariana?

Mariana Mortágua é a mais provável sucessora de Catarina Martins, que anunciou a esperada saída num momento que apanhou muitos de surpresa. Críticos lamentam debate em torno de nomes e reclamam renovação no Parlamento e no secretariado.

O anúncio de Catarina Martins de que não será novamente candidata à liderança do BE chegou às caixas de correio dos militantes bloquistas poucos minutos antes da conferência de imprensa dada pela coordenadora que deixará de o ser em maio, na próxima Convenção do partido.