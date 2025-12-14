Bullying: sinais de alarme

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca.
(Enviada semanalmente)
Uma criança que apresentar um número elevado dos sinais aqui referidos poderá não estar bem na escola.
Uma das minhas missões é ajudar os pais a identificar os sinais de alarme, evitando a cegueira desatenta ou a síndrome dos pais cansados, é alertar os pais para estarem atentos aos sinais de alerta e como ajudar os filhos a combaterem o flagelo do bullying. Acredito que a linguagem corporal é a chave para proteger os seus filhos, porque ela dá-nos mensagens que os filhos muitas vezes não partilham por medo, vergonha ou sentimento de culpa.
Estar atento aos sinais de alarme é fundamental. Uma criança que apresentar um número elevado dos sinais aqui referidos poderá não estar bem na escola. Procure informar-se na escola, se lhe chamam nomes ofensivos devido à sua aparência física ou comportamento, fale com a criança e verifique as contas de redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok...).
Os sinais que a criança poderá apresentar se sofre de bullying:
- Mostra-se mais agressiva, irritada ou retraída
- Aparece em casa com arranhões ou nódoas negras com mais frequência
- Chora muito e apresenta mau humor
- De repente, não quer ir à escola
- Tem queixas físicas (dor de cabeça, dor de estômago, fadiga) com maior frequência, ou então simula doenças
- Apresenta lesões inexplicáveis
- Roupas, livros, telemóveis e mochilas destruídos sem razão aparente
- Apresenta mudanças nos hábitos alimentares, de repente começa a saltar as refeições ou então começa a comer demasiado
- Tem dificuldade em dormir ou tem pesadelos frequentes
- Baixa as notas escolares, perde o interesse pelos trabalhos escolares
- Há uma súbita perda de amigos ou evita situações sociais
- Tem sentimentos de impotência ou diminuição da autoestima
- Apresenta um comportamento autodestrutivo, tal como fugir de casa, desafiar mais os pais em casa ou falar sobre suicídio
Os sinais podem ser confundidos com a fase da adolescência, mas não os descure, porque é importante estar muito atento às alterações de comportamento repentinas dos seus filhos e é importante investigar o porquê e ajudá-lo a proteger-se dos agressores, mesmo antes dos ataques.
Sabemos que os agressores escolhem as vítimas de bullying de uma forma inconsciente através da linguagem corporal e de outros sinais não verbais. Os agressores escolhem aquelas crianças que parecem ser um «alvo fácil», impotentes, inseguras, indefesas ou com falta de confiança, porque querem ter a certeza de que não vão ter resistência por parte da vítima. O cérebro dos agressores avalia todas estas características de «não ameaça» dos seus filhos, pela postura, olhar, expressões, posição das mãos e forma como interagem com o grupo.
Ensine os seus filhos a adotar certos comportamentos para evitarem ser percebidos como alvos.
Postura: Incentive o seu filho a ter uma boa postura, isso demonstra segurança.
Caminhar num ritmo constante não muito rápido nem muito lento, costas direitas, ombros para trás, queixo na horizontal, e evitar posturas fechadas (braços cruzados e agarrar livros à frente do peito).
Olhar: Ensine os seus filhos a olhar olhos nos olhos. O excesso de contacto visual é visto como desafio e a ausência de contacto visual é visto como insegurança, ambos incentivam o ataque. incentive os seus filhos a fazer um breve contacto visual com as outras crianças ao entrarem na escola.
Mãos: Os seus filhos não devem esconder as mãos.
Incentive-os a caminhar com as mãos fora dos bolsos e balançando-as ligeiramente ao lado do corpo. Ao interagir com crianças mais agressivas, devem virar as palmas das mãos para baixo para demonstrar mais autoridade e menos receio.
Identificar crianças com tendências de comportamento agressivo: Crianças que tenham por hábito estar com os punhos fechados, queixo muito levantado, expressões de raiva constantemente, falam mais alto do que o normal, gozam e desafiam os professores, não respeitam as instruções dos funcionários da escola, são normalmente crianças com comportamentos agressivos com mais tendência a fazer bullying.
Acessórios: A maioria dos agressores vê a vida como injusta e, quando os seus filhos demonstram sinais de riqueza, isso alimenta a raiva deles. Se os seus filhos estão a aprender a lidar com os agressores, devem numa fase inicial evitar acessórios não essenciais à prática escolar (consolas de jogos, telemóveis, malas, colares, maquilhagem...).
Social: As crianças que andam em grupos de dois ou mais estão mais protegidas da escolha dos agressores. Incentive os seus filhos a fazerem amizades e a andar em grupo.
Tenha atenção ao comportamento-base do seu filho e como ele se comporta normalmente.
Se algo mudar no seu comportamento, algo mudou na sua vida e deve investigar.
Numa altura em que o mundo está cada vez mais competitivo, com produtos e serviços semelhantes, as características destes mesmos produtos ou serviços deixam de ter uma maior relevância na escolha do cliente. O que mais influencia a decisão do cliente é a pessoa que o vende.
A casa, o escritório, o carro são também onde mostramos as nossas aspirações, sonhos e intenções. Observar como as pessoas os escolhem e decoram, em que gastam dinheiro e o que ignoram, dá-nos informação.
Os governos devem instituir burocracias de inovação, constelações de organizações públicas que criam, fazem, financiam, intermedeiam e regulam inovação, suportando a estabilidade ágil do Estado empreendedor.
Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE mina a liberdade política e a soberania dos povos.