Bullying: sinais de alarme

Uma das minhas missões é ajudar os pais a identificar os sinais de alarme, evitando a cegueira desatenta ou a síndrome dos pais cansados, é alertar os pais para estarem atentos aos sinais de alerta e como ajudar os filhos a combaterem o flagelo do bullying. Acredito que a linguagem corporal é a chave para proteger os seus filhos, porque ela dá-nos mensagens que os filhos muitas vezes não partilham por medo, vergonha ou sentimento de culpa.

Estar atento aos sinais de alarme é fundamental. Uma criança que apresentar um número elevado dos sinais aqui referidos poderá não estar bem na escola. Procure informar-se na escola, se lhe chamam nomes ofensivos devido à sua aparência física ou comportamento, fale com a criança e verifique as contas de redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok...).

Os sinais que a criança poderá apresentar se sofre de bullying:

- Mostra-se mais agressiva, irritada ou retraída

- Aparece em casa com arranhões ou nódoas negras com mais frequência

- Chora muito e apresenta mau humor

- De repente, não quer ir à escola

- Tem queixas físicas (dor de cabeça, dor de estômago, fadiga) com maior frequência, ou então simula doenças

- Apresenta lesões inexplicáveis

- Roupas, livros, telemóveis e mochilas destruídos sem razão aparente

- Apresenta mudanças nos hábitos alimentares, de repente começa a saltar as refeições ou então começa a comer demasiado

- Tem dificuldade em dormir ou tem pesadelos frequentes

- Baixa as notas escolares, perde o interesse pelos trabalhos escolares

- Há uma súbita perda de amigos ou evita situações sociais

- Tem sentimentos de impotência ou diminuição da autoestima

- Apresenta um comportamento autodestrutivo, tal como fugir de casa, desafiar mais os pais em casa ou falar sobre suicídio

Os sinais podem ser confundidos com a fase da adolescência, mas não os descure, porque é importante estar muito atento às alterações de comportamento repentinas dos seus filhos e é importante investigar o porquê e ajudá-lo a proteger-se dos agressores, mesmo antes dos ataques.

Sabemos que os agressores escolhem as vítimas de bullying de uma forma inconsciente através da linguagem corporal e de outros sinais não verbais. Os agressores escolhem aquelas crianças que parecem ser um «alvo fácil», impotentes, inseguras, indefesas ou com falta de confiança, porque querem ter a certeza de que não vão ter resistência por parte da vítima. O cérebro dos agressores avalia todas estas características de «não ameaça» dos seus filhos, pela postura, olhar, expressões, posição das mãos e forma como interagem com o grupo.

Ensine os seus filhos a adotar certos comportamentos para evitarem ser percebidos como alvos.

Postura: Incentive o seu filho a ter uma boa postura, isso demonstra segurança.

Caminhar num ritmo constante não muito rápido nem muito lento, costas direitas, ombros para trás, queixo na horizontal, e evitar posturas fechadas (braços cruzados e agarrar livros à frente do peito).

Olhar: Ensine os seus filhos a olhar olhos nos olhos. O excesso de contacto visual é visto como desafio e a ausência de contacto visual é visto como insegurança, ambos incentivam o ataque. incentive os seus filhos a fazer um breve contacto visual com as outras crianças ao entrarem na escola.

Mãos: Os seus filhos não devem esconder as mãos.

Incentive-os a caminhar com as mãos fora dos bolsos e balançando-as ligeiramente ao lado do corpo. Ao interagir com crianças mais agressivas, devem virar as palmas das mãos para baixo para demonstrar mais autoridade e menos receio.

Identificar crianças com tendências de comportamento agressivo: Crianças que tenham por hábito estar com os punhos fechados, queixo muito levantado, expressões de raiva constantemente, falam mais alto do que o normal, gozam e desafiam os professores, não respeitam as instruções dos funcionários da escola, são normalmente crianças com comportamentos agressivos com mais tendência a fazer bullying.

Acessórios: A maioria dos agressores vê a vida como injusta e, quando os seus filhos demonstram sinais de riqueza, isso alimenta a raiva deles. Se os seus filhos estão a aprender a lidar com os agressores, devem numa fase inicial evitar acessórios não essenciais à prática escolar (consolas de jogos, telemóveis, malas, colares, maquilhagem...).

Social: As crianças que andam em grupos de dois ou mais estão mais protegidas da escolha dos agressores. Incentive os seus filhos a fazerem amizades e a andar em grupo.

Tenha atenção ao comportamento-base do seu filho e como ele se comporta normalmente.

Se algo mudar no seu comportamento, algo mudou na sua vida e deve investigar.