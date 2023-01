Secretária de Estado do Turismo demitida vai administrar o WoW

Rita Marques, a ex-secretária de Estado do Turismo, que foi afastada desta pasta pelo ministro da Economia, entra agora para a administração do grupo The Fladgate Partnership, ficando à frente da divisão dos hotéis e do turismo da dona da Taylor’s.

Presente em Portugal desde 1692, a Fladgate Partnership é proprietária das casas de vinho do Porto Taylor's, Fonseca, Croft e Krohn, dos hotéis The Yeatman, em Gaia, e do Vintage House, no Pinhão, assim como do World of Wine (WoW), o quarteirão cultural instalado nas antigas caves de vinho do Porto da Croft e da Taylor’s, no centro histórico de Gaia, que resultou de um investimento superior a 100 milhões de euros.

Ora, é para a administração da Fladgate Partnership, a dona disto tudo, que Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, vai agora entrar, assumindo a responsabilidade sobre a divisão turística do grupo liderado por Adrian Bridge, ficando à frente da gestão de importantes unidades como o WoW.

"Rita Marques, secretária de Estado do Turismo 2019-2022, assume, a partir do dia 16 de janeiro, funções como membro do conselho de administração da The Fladgate Partnership com a responsabilidade sobre a divisão dos hotéis e do turismo", anuncia o grupo gaiense, em comunicado.





Rita Marques tinha sido demitida do cargo de secretária de Estado do Turismo a 29 de novembro passado devido a discordâncias de fundo com o ministro da Economia.

"Estou muito entusiasmada por me juntar à grande equipa da The Fladgate Partnership. O vinho do Porto é o mais antigo embaixador de Portugal. Estou certa que construiremos excelentes oportunidades para continuarmos a valorizar o vinho do Porto, promovendo a redescoberta da cidade do Porto e da região do Douro, enquanto destinos vínicos e culturais de excelência", declara Rita Marques.

Já Adrian Bridge afirma que "é uma grande honra integrar Rita Marques no grupo Fladgate Partnership, beneficiando do conhecimento e da experiência nas áreas da gestão de negócio e do turismo", considerando que "este reforço vem alavancar a forte aposta na área do turismo, no qual o grupo tem vindo e vai continuar a investir e que é uma boa sustentação para o negócio principal, o vinho do Porto".





A cargo de Rita Marques vai ficar a direção do WoW, as caves da Taylor’s e da Fonseca, os hotéis The Yeatman, Vintage House, no Douro, Estrela e o Palacete Chafariz d’El Rei, em Lisboa, e ainda o Museu do Vitral, o ferry no rio Douro e os 20 restaurantes do grupo.

A juntar a esta carteira, estará também o novo hotel de luxo, a nascer nos antigos armazéns da Fonseca, em Gaia, num investimento orçado em 30 milhões de euros, e as lojas na Baixa portuense.