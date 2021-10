Arroios adjudicou €974 mil a sete empresas com os mesmos donos

O contrato foi publicado no Portal Base a 15 de janeiro de 2021, mas foi assinado a 7 de dezembro de 2020. Objeto: "Aquisição de serviços para a conservação e manutenção de exemplares arbóreos de grande porte: Rua Pascoal de Melo e Rua Passos Manuel". Preço €28.188 por 20 dias de trabalho. Quem ganhou foi a empresa Lx Garden depois de (presume-se) ter apresentado à Junta de Freguesia de Arroios uma proposta melhor do que a Pétala Livre, a outra empresa que a junta consultou no mercado (no Portal Base está escrito que o procedimento foi "Consulta Prévia"). Mas há um pormenor escondido nestes nomes: as duas empresas têm o mesmo sócio-gerente: João Alho.



Não é caso único e o sistema resume-se na seguinte equação: há no mercado oito empresas que concorrem aos mesmos concursos, têm essencialmente o mesmo objeto social, muitas vezes partilham a mesma morada e são detidas entre si pelas mesmas pessoas – pertencentes a duas famílias. Podem alternar o mesmo contrato (num ano é contratada uma, no ano seguinte avança outra), serem concorrentes umas das outras em "Consultas Prévias", ou assinarem contratos diferentes no mesmo dia na mesma junta de freguesia (o pai assina um e o filho assina outro) – quando não é a mesma pessoa a assinar, no mesmo dia, dois contratos em nome de duas empresas. A maioria dos procedimentos é por ajuste direto em juntas de freguesia de Lisboa, IPDJ e câmaras de Lisboa e Oeiras. São quase 400 contratos e 30 milhões de euros.



Os Alhos (João, Leonor, Maria, António, Carlos e Fernando) são donos de seis empresas (Lx Garden, Parques & Jardins, Alfaia Verde, Momentos Floridos e a Espaços Verdes Projetos e Construções). Os principais players da família são Fernando Alho, a sua mulher (Maria) e o filho João.