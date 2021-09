Margarida Martins perde freguesia de Arroios, em Lisboa

Margarida Martins perdeu a junta de freguesia de Arroios, em Lisboa, para a candidata da coligação Novos Tempos, Madalena Matambo Natividade. Na sede do PS para estas autárquicas, foi dada como certa a derrota; já na do PSD, foi festejada a vitória.



Cerca das 22 horas, a SÁBADO tinha apurado que Margarida Martins estava a perder em quase todas as mesas de voto já fechadas.



"Ganhámos Arroios! Ganhámos Arroios". A conquista da freguesia lisboeta a Margarida Martins foi celebrada na sede do PSD como um golo numa final de um campeonato. Beijos, abraços, gritos e até um megafone na sala a saudar o feito. "Arroios é nosso!"