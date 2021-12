Ivo Rosa e Margarida Martins, crónica de uma grande amizade

É uma surpresa apenas para quem não acompanha as duas contas de Facebook de Margarida Martins. A ex-autarca do partido socialista é uma amiga muito chegada, e de longa data, do juiz de instrução Ivo Rosa e ainda há poucas semanas – já depois de ter sido constituída arguida – recuperou fotos antigas dos dois numa edição da Moda Lisboa de 2019.



Como curiosidade, há muito que é falada na imprensa a rivalidade entre Ivo Rosa e Carlos Alexandre, o mesmo juiz que ordenou buscas a Margarida Martins e a indicou por três crimes relacionados com a sua gestão na junta de freguesia de Arroios entre 2013 e 2021.



A 17 de novembro, Margarida Martins recuperou algumas fotos de outubro de 2019, referentes a uma edição da Moda Lisboa. Acompanhada da filha adotiva, Leonor, a presidente (na altura) da junta de Arroios posou com o juiz Ivo Rosa, que a terá acompanhado ao evento. Rosa, ainda longe do mediatismo que tem hoje (sobretudo devido à célebre sentença da instrução do caso Sócrates), posava sem a beca, de ténis, t-shirt e óculos de sol.