Milhões por ajuste direto na Jornada Mundial da Juventude

O Governo introduziu no Orçamento uma isenção especial que permite que todos os contratos públicos para o evento possam ser feitos sem concurso público nem visto prévio do Tribunal de Contas. Independentemente do valor. No limite, mesmo obras acima dos cinco milhões de euros podem ser atribuídos por escolha direta.

Passou discreto o artigo 149.º da lei do Orçamento do Estado para este ano, publicado a 27 de junho. Que diz, de forma explícita, que em todos os contratos de bens, serviços e de obras públicas "que se destinem à organização, programação, conceção e implementação da Jornada Mundial da Juventude, as entidades adjudicantes podem adotar procedimentos de ajuste direto quando o valor do contrato for, simultaneamente, inferior aos limiares referidos nos n.os 3 ou 4 do artigo 474º do Código da Contratação Pública." Pretender-se-á simplificar em nome da agilidade.