Crise política. Albuquerque contactou mesmo os deputados para votarem a favor do OE2022

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, fez mesmo o contacto com os deputados do PSD Madeira no parlamento nacional, no sentido de os convencer da possibilidade de votarem favoravelmente o Orçamento do Estado. Albuquerque levou a sério o apelo que lhe chegou de Marcelo Rebelo de Sousa, por telefone, ainda cedo, no dia de ontem.



De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, "Marcelo foi bastante persuasivo" e mostrou-se "empenhado" em garantir uma solução para a crise orçamental. As eventuais contrapartidas de uma alteração do sentido de voto eram fáceis de apontar: há várias divergências financeiras sobre o que é responsabilidade da Região Autónoma e do que é responsabilidade do Continente.



O caderno de encargos está elaborado há muito: a reversão do corte de 15 milhões nas transferências do Orçamento do Estado para a Região; o financiamento nacional da construção do novo hospital; a garantia de um teto de 86 euros, para os residentes, nos bilhetes de avião; mais financiamento para a Universidade da Madeira; o pagamento da invocada dívida da República no financiamento dos subsistemas de saúde das forças de segurança a funcionar na região, e, por fim, a construção de mais esquadras.