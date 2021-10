'Margarida Martins ligou-me e disse: 'Estás velho. Não te reconduzo''

Estalou o veniz em Arroios. À SÁBADO, António Serzedelo, ex vereador, diz-se magoado, enxovalhado e diminuído. No Facebook a discussão está feia. Já apareceu a "estalinista", os "3.200 euros", os "amigos", os "escravos", os "vassalos" e as reuniões gravadas às escondidas. Entretanto, outra presidente da junta do PS veio apoiar Serzedelo.

António Serzedelo, conhecido ativista, 76 anos e militante do PS desde 1978, deixou há poucos dias o cargo de vogal da direção da junta de freguesia de Arroios e tem deixado no seu Facebook algumas críticas à presidente anterior, Margarida Martins, 68 anos, o que foi o início de uma discussão onde já entrou a presidente de outra junta de freguesia de Lisboa e uma antiga assessora de Margarida Martins, ex-vereadora do PCP na Câmara Municipal de Lisboa e um dos seus braços direitos na junta.



Entre várias acusações de ter sido "isolado" e "destratado", além de alvo de "comportamentos imorais", nos últimos meses na junta, Serzedelo escreveu no dia 15 de outubro num comentário a um post seu: "A Margarida Martins podia ser uma grande Mulher: mas quer vassalos, não quer cidadãos! É muito generosa, com o dinheiro que recebeu fez coisas excelentes, que deviam ter sido referidas na campanha, para a sua glória, e lhe ficarmos eternamente agradecidos, mas não ficamos porque estava rodeada de gente nula, salvo o José Eduardo, que logo que pôde, correu com ele para fora. Hoje infelizmente é um Luis XIV, de saias em versão de paródia de freguesia . Ele dizia ,"o Estado sou eu!", ela pensava :"A freguesia é minha!", ou se preferirem:"A freguesia sou eu! " Entretanto, deixou marcas da sua presença inesquecíveis ! Mas para isso recebeu da CML 3 milhões de euros, que o Jorge Lavaredas lhe arranjou antes de se demitir ... ! Isto tudo devia ser analisado pelo P.S. numa reunião de responsáveis."



Noutro post, de 2 de outubro, recebeu uma solidariedade inesperada, de Natalina Moura, a socialista que foi reeleita na junta de São Vicente, também pelo PS. Escreveu Serzedelo: "O meu sentimento hoje é de desolação, tristeza e derrota. Fui enganado desde o início. Mas de cabeça erguida vou vencer! Fui usado na minha boa fé, na medida em que acreditei em certas pessoas. Sinto revolta, por só muito tardiamente ter percebido na armadilha em que caí. Mas vou sair, eles ficam lá. Entretanto, marquei pontos: fiz 32 projetos em 2 anos de oficio, a custo zero para a Junta e para o Povo de Arroios." Natalina Moura foi à caixa de comentários desejar bom dia e enviar "beijinhos". Para bom entendedor...



