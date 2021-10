A caríssima assessora do PCP que Margarida Martins tinha ao seu lado

Lúcia Gomes, ex-deputada da CDU na Assembleia Municipal de Lisboa, não gostou das perguntas da SÁBADO sobre a sua avença de €3.430 na junta de Arroios. Numa mensagem aos seus seguidores no Instagram e Twitter, além de ter divulgado o email do jornalista para quem quisesse perguntar-lhe “o que o motiva”, deu ela própria uma explicação, deslocando o assunto para um contexto político-racial: “Porquê este interesse? Foi porque o acórdão de Bruno Candé condenou pela agravante de ódio racial? É porque há polícias condenados por violência? É porque sou comunista?”



Mas o assunto dizia apenas respeito aos €281.360 em ajustes diretos que teve desde 2016 com a junta de Margarida Martins, que lhe permitia, em termos líquidos, ter um vencimento semelhante ao da presidente da junta (cujo vencimento ronda os €2.600). Uma das perguntas da SÁBADO era sobre o valor elevado desta prestação de serviços na junta. “Pode comparar o meu vencimento com os dos assessores dos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa e atestar o meu trabalho junto de qualquer pessoa na Junta de Freguesia de Arroios. Não entendo o seu tom acusatório e a partir do princípio que tinha ‘privilégios’, ou que o meu trabalho não tem o valor que me era pago. Trabalhei fins de semana, feriados, noites, estive sempre disponível para os trabalhadores da junta, tenho muitíssimo orgulho no trabalho que fiz”, respondeu.



Acrescenta que "sendo advogada e estando a prestar serviços de forma não exclusiva à Junta de Freguesia, mantenho regular atividade forense junto de vários clientes (muitos dos quais, seus colegas de profissão), incluindo o patrocínio de numerosos casos pro bono no quadro da minha intensa participação cívica e social. São, aliás, casos marcantes na jurisprudência nacional."



Lúcia Coelho foi contratada a 1 de janeiro de 2016 pela junta presidida por Margarida Martins e tornou-se rapidamente um dos seus braços-direitos, segundo fontes da junta ouvidas pela SÁBADO. A primeira prestação de serviços, por ajuste direto, para “aquisição de serviços jurídicos” era de €54 mil para 36 meses, de que resultavam €1.500/mês.