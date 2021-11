As sombras de Margarida Martins em Arroios

Dezenas de panfletos anónimos contra novo executivo foram colados pela freguesia. O funcionário que (em serviço) dava boleia e carregava as compras de Margarida Martins está com um processo disciplinar por ter ido fazer um recado à ex-presidente. Avenças milionárias sob escrutínio - uma já rescindida.

Domingos Quaresma, o chefe da divisão de higiene da junta de freguesia de Arroios, em Lisboa, está suspenso e com processo disciplinar instaurado. Recorde-se que - como se viu numa reportagem em vídeo que a SÁBADO publicou no dia 23 de setembro - Quaresma era o funcionário que quase todos os sábados saía do seu posto para, de manhã, ir buscar a casa Margarida Martins (presidente da junta na altura) para a levar ao mercado 31 de janeiro, onde a ex-autarca fazia as suas compras pessoais. E depois do almoço ia também muitas vezes levá-la a casa, bem como os sacos de mercadorias.



Segundo apurou a SÁBADO, Quaresma foi surpreendido este mês a deslocar-se a um hostel para recolher alguns artigos de vestuário e transportá-los para a junta. Questionado, terá respondido que foi Margarida Martins que lhe solicitou o recado. Como esta não tem já qualquer autoridade sobre o funcionário, foi-lhe instaurado um processo disciplinar.



A SÁBADO teve indicação de que foi também suspenso, embora o novo executivo não tenha confirmado esse dado (não respondeu, aliás, ao email da SÁBADO). Sem resposta ficaram também os pedidos de esclarecimento enviados a Domingos Quaresma (via Messenger) e Margarida Martins (por email). Uma das hipóteses em cima da mesa é a deslocação (neste caso, um regresso) deste trabalhador para os quadros de pessoal da câmara.

Ataques anónimos aos partidos de direita