Através de diferentes empresas e sucessivos ajustes diretos, dois empresários receberam muitos milhares de euros quando o atual secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, presidiu à câmara do concelho minhoto.

Os contratos milionários suspeitos em Viana do Castelo

Para variados serviços de comunicação e marketing, foram quase seis dezenas de contratos, a maioria dos quais por ajuste directo, que José Maria Costa, secretário de Estado do Mar, rubricou nos 12 anos em que presidiu à Câmara de Viana do Castelo, totalizando 2.097.758 euros. O que impressiona ainda mais é que cerca de metade deste valor foi parar aos bolsos de apenas dois empresários, sendo que cada um aparece a assinar contratos em nome de três entidades diferentes. Apesar de ilícito, o método não é original e visa contornar os limites legais para a aquisição de bens e serviços, mas esta dispersão de contratos nem assim conseguiu evitar que as regras da contratação pública fossem sistematicamente violadas.