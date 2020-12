2 famílias com 8 empresas de espaços verdes ganharam 370 contratos em Lisboa

No dia 25 de junho de 2018, o presidente da junta de freguesia do Areeiro (Lisboa), Fernando Braamcamp (PSD), assinou um contrato de 4 meses para manutenção de espaços verdes por €71.970. A empresa escolhida foi a Alfaia Verde depois de a junta ter feito uma consulta prévia ao mercado (ou seja, convidou empresas para apresentarem propostas). Como se pode ver no Portal Base, além da Alfaia Verde, a junta convidou a Momentos Floridos e a Lx Garden. Só que não eram empresas concorrentes. As três eram detidas por Fernando, Maria e João Alho (pai, mãe e filho).

Os Alhos (Fernando, Maria, João, Leonor, António e Carlos) e os Montes (Daniel, António, Raquel e Eduarda) misturam-se em oito empresas de manutenção de espaços verdes que desde 2009 conseguiram 370 contratos com o Estado num total de €27 milhões. A maioria (250 contratos, €20,7 milhões) foi com algumas juntas de freguesia de Lisboa, com a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Oeiras e o IPDJ. Uma das empresas (a PétalaLivre) é detida por elementos de ambas as famílias (Daniel Montes e João Alho; na foto acima). Há inúmeras situações em que uma empresa detida pelos Alhos fica com um contrato que era de uma empresa... dos Alhos. Quando não era dos Montes. Ou vice-versa.

Desde 2015, a junta de freguesia do Areeiro fez 31 contratos com sete das empresas dos Alhos e dos Montes. A 7 de fevereiro de 2019, houve outra consulta prévia curiosa: ganhou a Trevo (da família Montes) e a concorrente consultada foi a Momentos Floridos (da família Alho). Na freguesia de São Domingos de Benfica (António Cardoso, PS), só em 2019 houve quatro contratos com estas empresas. Em 2014, António Cardosoc chegou a assinar quatro contratos no mesmo dia (16 de junho): Lx Garden (2), Parques & Jardins e Alfaia Verde. Duas semanas depois (1 julho), novo contrato com a Lx Garden. Nas Avenidas Novas (Ana Gaspar, CDS), entre 2018 e 2019, a manutenção dos espaços verdes passou da Alfaia Verde, depois Trevo, depois Oriana e finalmente Parques & Jardins. Em Arroios (Margarida Martins, PS) a situação é idêntica. Na freguesia de Santo António (Vasco Morgado, PS), no mesmo dia, 5 de fevereiro de 2019, foram assinados dois ajustes diretos com a Alfaia Verde (assinou Maria Alho) e um com a Momentos Floridos (assinou o marido, Fernando).



Esta teia familiar e empresarial em Lisboa pode ser lida na revista SÁBADO já nas bancas.