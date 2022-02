Bernardo e Tocha: os consultores que aparecem sempre juntos

Eram quase 74 mil euros para contratar a empresa certa. A Estrutura de Missão Portugal Digital, plano de ação para promover a transição digital, tutelado pelo Ministério da Economia, foi ao mercado procurar serviços de comunicação. Abriu um procedimento por consulta prévia e, como é exigível, abordou três empresas concorrentes. “Foram selecionadas para a consulta atendendo à sua prévia experiência geral neste tipo de serviços e no contexto do setor público”, explicou à SÁBADO a diretora-executiva da Portugal Digital, Vanda Jesus. Os escolhidos para a consulta prévia? A Wonderlevel Partners, empresa de Luís Bernardo, ex-assessor de José Sócrates e do Benfica, e da mulher, Belmira Canão Bernardo; a jovem empresa Sentinelcriterion, fundada há menos de três anos por Filipe Canão, sobrinho da mulher de Luís Bernardo; e a Remarkable, liderada por um dos sócios da First Five Consulting, de João Tocha, amigo pessoal de Luís Bernardo, que também colaborou com o governo de Sócrates – e até com o próprio gabinete ministerial da Economia, com quem foi negociado este contrato em concreto.



De facto, “no contexto do setor público” – para usar a expressão usada pela diretora-executiva do Portugal Digital –, os últimos três anos têm sido os mais produtivos destas (e de outras) empresas do universo João Tocha e Luís Bernardo. Só em consultas prévias, a Wonderlevel Partners, a Sentinelcriterion, a First Five Consulting, a João Tocha Global e a Remarkable firmaram mais de 1 milhão de euros em contratos públicos – e estão sempre juntos, em tríade, no concurso.



No caso particular do contrato com a Estrutura de Missão Portugal Digital, venceu a Wonderlevel Partners, por desistência da empresa do sobrinho de Bernardo – “a empresa Sentinelcriterion, Lda. não respondeu ao convite e não apresentou proposta”, esclarece Vanda Jesus – e por ter apresentado a proposta mais barata (€73.500, que foi 300 euros mais barato do que a Remarkable).