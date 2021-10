Arroios: Madalena Natividade é que é a nova presidente da junta

Nasceu em Moçambique e veio para Portugal como retornada. Viveu com a família num bairro de lata e teve sempre de trabalhar para pagar as suas contas. Quer pôr Arroios no mapa pelos bons motivos.





“Adormeci muitas vezes com o barulho da chuva no zinco”, recorda Madalena Natividade, 46 anos, quando conversava com a SÁBADO no Jardim Constantino, na freguesia de Arroios. “Que saudades...”, ri-se, recordando a infância num bairro de lata em Lisboa. Logo a seguir seríamos interrompidos pelo gerente do quiosque. “É a nova presidente da junta de freguesia, não é?” Queria queixar-se de problemas de segurança no local, sobretudo à noite.



Madalena Natividade, desconhecida do grande público, foi uma das vencedoras das Autárquicas do passado 26 de setembro. Foi ela a escolhida pelos eleitores de Arroios (uma freguesia central e mediática de Lisboa) para assumir a cadeira onde nos últimos oito anos esteve sentada Margarida Martins. A ex-presidente da Abraço foi uma das caras da derrota da coligação PS/Livre na capital e nota-se pelas ruas da freguesia o efeito da última polémica de Margarida Martins – a presidente cessante foi filmada pela SÁBADO a utilizar recursos da junta (um carro e um fiscal) nas suas compras pessoais, sendo que muitas delas (efetuadas no mercado 31 de Janeiro) não eram pagas.