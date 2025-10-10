Sábado – Pense por si

Mundo

Como o genro de Donald Trump ajudou a alcançar um acordo de paz no Médio Oriente

Luana Augusto
Luana Augusto 18:25
As mais lidas

Jared Kushner não tem nenhum cargo oficial na Casa Branca, mas disponibilizou-se para ajudar os EUA nas negociações de paz entre Israel e o Hamas. Genro de Trump recorre às suas técnicas dos negócios para ser bem sucedido na diplomacia.

Na passada sexta-feira (3), quando o Hamas proposto por Donald Trump, - que incluía a libertação de reféns - Jared Kushner entrou dentro do seu carro e conduziu durante 20 minutos até à casa do enviado especial do presidente dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, em Miami.

Kushner, genro de Trump, colabora em negociações de paz no Médio Oriente
Kushner, genro de Trump, colabora em negociações de paz no Médio Oriente AP Photo/Luigi Costantini

Donald Trump havia apresentado o seu para alcançar a paz na Faixa de Gaza, no início daquela semana (29), e no mesmo dia a proposta obteve o aval do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Sendo este plano amplamente favorável a Israel, haviam algumas dúvidas sobre se o Hamas aceitaria um acordo para libertar os reféns. No entanto, a 3 de outubro o grupo palestiniano anunciou que aceitava partes desta proposta e mostrou-se disposto a libertar os reféns.

Ao lado de Witkoff, em Miami, Kushner instou imediatamente os israelitas a não se preocuparem com a restante declaração do Hamas, que deixou preocupações quando à possibilidade de o grupo continuar armado. “Steve e eu dissemos a Israel: ‘Nós encorajamo-vos a serem positivos também. Este é um momento para ser positivo’’, lembrou Kushner numa entrevista citada pelo jornal New York Times

A presença de Kushner - casado com Ivanka Trump - neste processo aconteceu numa tentativa do republicano de acabar com a guerra no Médio Oriente o mais rápido possível. Em vez de diplomatas experientes, Trump confiou no seu genro que se juntou às negociações que Witkoff vinha a conduzir há meses. Poucos dias depois, os principais negociadores viajariam, então, para Sharm el-Sheikh, no Egito.

Jared Kushner e Steve Witkoff
Jared Kushner e Steve Witkoff AP Photo/Alex Brandon

O papel de Jared Kushner nas negociações

Kushner viajou com Witkoff para o Egito, na terça-feira (7). A dupla juntou-se, assim, aos mediadores que já estavam há dias a trabalhar para tentar convencer o Hamas a desarmar-se e a entregar os reféns, que foram capturados há dois anos. Ambos obtiveram avanços. 

Os dois já tinham discutido, durante o voo, as estratégias para evitar que o acordo fracassasse. Enquanto que Kushner ficou encarregado de elaborar os planos para a paz, Witkoff realizava chamadas, detalhou o New York Times.

Horas depois de terem aterrado no Egito, Trump anunciava finalmente que Israel e o Hamas haviam chegado a um consenso. “Jared é um rapaz muito inteligente”, disse o presidente dos Estados Unidos na quinta-feira (9).

Apesar de não ter nenhum cargo oficial no gabinete do sogro, Kushner - criado na religião judaica à qual a mulher também se converteu - já serviu como conselheiro de Donald Trump para o Médio Oriente, tendo ficado ligado ao processo de reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a mudança da embaixada americana para essa cidade, em 2018.

A estratégia de Kushner

Apesar do genro de Donald Truump não ter um cargo oficial na Casa Branca, Kushner está já habituado a lidar com duras negociações, mas no setor imobiliário. Segundo o New York Times, a sua estratégia é simples: chegar a um "sim" primeiro e resolver os detalhes depois.

“A experiência que Steve e eu temos como negociadores é que tens de entender as pessoas”, disse citado pelo New York Times. “Tens de extrair o que é essencial para elas e identificar quem está a jogar, e até onde é possível pressioná-las.”

E acrescentou: "Muitos que fazem isso são professores de história, porque têm muita experiência, ou diplomatas. É diferente ser um negociador. É um outro desporto.”

Artigos Relacionados
Tópicos Defesa Crime Imobiliário Guerra Jared Kushner Donald Trump Steve Witkoff Médio Oriente Hamas New York Magazine Israel Ivanka Trump Egito Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Miriam Assor
Miriam Assor

Gentalha

Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.

Menu shortcuts

Como o genro de Donald Trump ajudou a alcançar um acordo de paz no Médio Oriente