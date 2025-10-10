Como o genro de Donald Trump ajudou a alcançar um acordo de paz no Médio Oriente

Jared Kushner não tem nenhum cargo oficial na Casa Branca, mas disponibilizou-se para ajudar os EUA nas negociações de paz entre Israel e o Hamas. Genro de Trump recorre às suas técnicas dos negócios para ser bem sucedido na diplomacia.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Na passada sexta-feira (3), quando o Hamas aceitou parte do plano de paz proposto por Donald Trump, - que incluía a libertação de reféns - Jared Kushner entrou dentro do seu carro e conduziu durante 20 minutos até à casa do enviado especial do presidente dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, em Miami.



Kushner, genro de Trump, colabora em negociações de paz no Médio Oriente AP Photo/Luigi Costantini

Donald Trump havia apresentado o seu plano de 20 pontos para alcançar a paz na Faixa de Gaza, no início daquela semana (29), e no mesmo dia a proposta obteve o aval do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Sendo este plano amplamente favorável a Israel, haviam algumas dúvidas sobre se o Hamas aceitaria um acordo para libertar os reféns. No entanto, a 3 de outubro o grupo palestiniano anunciou que aceitava partes desta proposta e mostrou-se disposto a libertar os reféns.

Ao lado de Witkoff, em Miami, Kushner instou imediatamente os israelitas a não se preocuparem com a restante declaração do Hamas, que deixou preocupações quando à possibilidade de o grupo continuar armado. “Steve e eu dissemos a Israel: ‘Nós encorajamo-vos a serem positivos também. Este é um momento para ser positivo’’, lembrou Kushner numa entrevista citada pelo jornal New York Times.

A presença de Kushner - casado com Ivanka Trump - neste processo aconteceu numa tentativa do republicano de acabar com a guerra no Médio Oriente o mais rápido possível. Em vez de diplomatas experientes, Trump confiou no seu genro que se juntou às negociações que Witkoff vinha a conduzir há meses. Poucos dias depois, os principais negociadores viajariam, então, para Sharm el-Sheikh, no Egito.



Jared Kushner e Steve Witkoff AP Photo/Alex Brandon

O papel de Jared Kushner nas negociações

Kushner viajou com Witkoff para o Egito, na terça-feira (7). A dupla juntou-se, assim, aos mediadores que já estavam há dias a trabalhar para tentar convencer o Hamas a desarmar-se e a entregar os reféns, que foram capturados há dois anos. Ambos obtiveram avanços.

Os dois já tinham discutido, durante o voo, as estratégias para evitar que o acordo fracassasse. Enquanto que Kushner ficou encarregado de elaborar os planos para a paz, Witkoff realizava chamadas, detalhou o New York Times.

Horas depois de terem aterrado no Egito, Trump anunciava finalmente que Israel e o Hamas haviam chegado a um consenso. “Jared é um rapaz muito inteligente”, disse o presidente dos Estados Unidos na quinta-feira (9).

Apesar de não ter nenhum cargo oficial no gabinete do sogro, Kushner - criado na religião judaica à qual a mulher também se converteu - já serviu como conselheiro de Donald Trump para o Médio Oriente, tendo ficado ligado ao processo de reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a mudança da embaixada americana para essa cidade, em 2018.

A estratégia de Kushner

Apesar do genro de Donald Truump não ter um cargo oficial na Casa Branca, Kushner está já habituado a lidar com duras negociações, mas no setor imobiliário. Segundo o New York Times, a sua estratégia é simples: chegar a um "sim" primeiro e resolver os detalhes depois.

“A experiência que Steve e eu temos como negociadores é que tens de entender as pessoas”, disse citado pelo New York Times. “Tens de extrair o que é essencial para elas e identificar quem está a jogar, e até onde é possível pressioná-las.”

E acrescentou: "Muitos que fazem isso são professores de história, porque têm muita experiência, ou diplomatas. É diferente ser um negociador. É um outro desporto.”