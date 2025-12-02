Sábado – Pense por si

JUSTIÇA. O QUE ESTÁ NO PROCESSO INFLUENCER

Escutas da Operação Influencer. Sei o que disseste ao telefone durante três anos

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 02 de dezembro de 2025 às 23:00

São perto de 50 as comunicações de António Costa intercetadas. O ex-presidente do Supremo alertou para riscos de escrutínio da ação política pela justiça, mas outra decisão deste tribunal validou a manutenção das conversas num processo que escutou mais de 20 pessoas, apanhando na rede desabafos, cunhas, a gestão do governo e do PS.

Depois de resumirem nos autos da Operação Influencer a primeira escuta telefónica entre António Costa e José Pedro Matos Fernandes, antigo ministro do Ambiente, na qual ambos combinaram tomar um café para falar sobre uma qualquer “avaliação ambiental estratégica”, a voz do antigo primeiro-ministro passou a acompanhar, amiúde, o trabalho dos agentes da PSP responsáveis por resumos e transcrições das interceções na Operação Influencer. Ao todo, Costa cruzou-se com o processo em quase 50 comunicações (telefonemas e SMS) resumidas nos autos, mas apenas duas foram consideradas como “relevantes” para a investigação.

