Sábado – Pense por si

Mundo

Alemanha quer organizar com Egito conferência para reconstrução de Gaza

Lusa 14:03
As mais lidas

O principal objetivo desta conferência “deve ser o de atender às necessidades mais urgentes, como a reconstrução do abastecimento de água e energia, bem como a assistência médica”.

A Alemanha está a planear organizar, em conjunto com o Egito, uma conferência internacional para a reconstrução da Faixa de Gaza, anunciou esta sexta-feira o chanceler alemão, Friedrich Merz.

Alemanha e Egito planeiam conferência para reconstruir Gaza
Alemanha e Egito planeiam conferência para reconstruir Gaza Michael Kappeler/picture-alliance/dpa/AP Images

O principal objetivo desta conferência “deve ser o de atender às necessidades mais urgentes, como a reconstrução do abastecimento de água e energia, bem como a assistência médica”, explicou o líder alemão, em comunicado.

A Alemanha quer fornecer mais de 29 milhões de euros em ajuda humanitária e dar “apoio médico e psicológico aos reféns libertados”, referiu o mesmo comunicado.

Segundo adiantou uma porta-voz do Ministério do Desenvolvimento durante uma conferência de imprensa, Berlim está pronta para transportar imediatamente 850 unidades habitacionais temporárias para Gaza.

“Cinquenta [dessas unidades] já estão em Ramallah (...) e agora podem ser transportadas muito rapidamente para Gaza para que as pessoas possam ter a habitação de que necessitam urgentemente”, explicou a representante do Governo alemão, lembrando que cerca de 92% dos edifícios em Gaza estão gravemente danificados.

Na passada madrugada, o Governo israelita aprovou a primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza e libertação dos reféns ainda detidos pelo Hamas, impulsionado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, tendo o entendimento entrado em vigor hoje às 12:00 locais (10:00 em Lisboa).

Friedrich Merz apelou à “rápida implementação” deste acordo, defendendo que os reféns sejam “reunidos com as suas famílias” e a ajuda humanitária “chegue rapidamente à população de Gaza”.

De acordo com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, dos 48 reféns (47 dos quais raptados a 07 de outubro de 2023, durante os ataques do Hamas a Israel, que deram início à guerra, e um soldado morto em 2014, cujos restos mortais estão na posse do grupo extremista palestiniano), 20 estão vivos e 28 mortos.

De acordo com várias fontes, pelo menos quatro reféns alemães estão presumivelmente vivos.

Artigos Relacionados
Tópicos Abastecimento de água Transportes Morte Rapto Faixa de Gaza Alemanha Egito Hamas Benjamin Netanyahu Donald Trump Friedrich Merz
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Miriam Assor
Miriam Assor

Gentalha

Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.

Menu shortcuts

Alemanha quer organizar com Egito conferência para reconstrução de Gaza