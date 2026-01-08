Um duplex, um Skoda, €442 mil em salários, €15 mil de pensão, €670 mil no banco. A declaração de Marques Mendes

Candidato indicou rendimentos como consultor e uma pensão da Caixa de Previdência de Advogados. Tem também uma moradia no Algarve.

A última declaração de Luís Marques Mendes que consta do portal da Entidade para a Transparência foi submetida a 15 de outubro de 2025, ainda como membro do Conselho de Estado. Terá ainda de entrar no sistema uma outra declaração na qualidade de candidato à Presidência da República, que não será diferente da de outubro.



O candidato apoiado pelos partidos do Governo declarou um património total superior a um milhão de euros, que na verdade é bem superior a isso.

Uma das razões está desde logo nos dois imóveis, que têm um valor patrimonial conjunto de €475.520 – o valor comercial (por exemplo, em caso de venda neste momento) é muito superior.

Trata-se de um duplex em Oeiras, morada permanente, “composto por três quartos, sala comum, cozinha e 3 casas de banho, vestíbulo, escada, três varandas e um lugar de aparcamento no logradouro”. Tem um valor patrimonial de €291.112.

Depois, em Quarteira, uma “moradia unifamiliar composta por cave com 1 assoalhada, 1 casa de banho, 1 vestíbulo, 1 despensa e 1 garagem e r/c com 3 assoalhadas, 1 cozinha, 1 casa de banho, 1 vestíbulo e uma despensa”. Tem um valor patrimonial de €184.408.

No banco, Marques Mendes indicou ter um total de €670.443, que se divide em €130.000 em depósitos a prazo, €394.917 em aplicações financeiras e €145.526 em carteira de títulos.

De notar que está vedado ao público e aos jornalistas o escrutínio do nome das empresas de que os políticos têm ações. Marques Mendes deu à SÁBADO detalhes deste património financeiro, indicando que não tem ações: "Tenho um depósito poupança no Novo Banco e unidades de participação de fundo de investimento, em obrigações, gerida pela própria Instituições Financeira, o MillenniumBcp. As aplicações financeiras que mantenho referem-se a Certificados de Aforro, PPR e Seguro de Capitalização. Mesmo assim, se se constatar que existe qualquer tipo de conflito de interesse venderei com toda a certeza".

Marques Mendes não declarou qualquer conta à ordem que tenha um valor superior a 50 salários mínimos (€43.500, em 2025). Também indicou não ter passivo.

Quanto a carros, declarou um Skoda de 2025 com 1498 cm3 e 110 kW. Deduz-se que seja o Skoda Superb 4 1.5 TSI, cujo preço ronda os €48 mil.

O dinheiro da empresa e da Abreu Advogados

Quanto a rendimentos, o candidato indicou €15.094,33 de "pensão". Não é claro a que ano se referem, nem como foi apurado este valor, a ver pela resposta que o candidato nos enviou em outubro a propósito de outro artigo da SÁBADO sobre rendimentos dos candidatos: "Esse valor é o agregado da pensão de reforma que recebi da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e da pensão de reforma que a minha esposa (Dr.ª Sofia Marques Mendes) auferiu, ambas em 2023. Em 2024 a minha pensão ascendeu ao valor de €17.651,18, em 2023 foi de €10.066,64. Da parte da minha esposa, em 2024 a sua pensão de reforma ascendeu a €23.002,71 e em 2023 foi de €5.027,68."

Estão ainda declarados €5.022,43 de rendimentos prediais, não estando especificado a que se referem.

Quanto a outros proveitos, a fatia de leão (e que tem sido um dos grandes temas da campanha após este artigo) vem dos rendimentos de trabalho independente: €441.798.

Não é líquido também a que ano se referem estes vencimentos, se a 2023 ou 2024. Tecnicamente, se a declaração é entregue em outubro de 2025 deverá conterá os rendimentos de 2024 ("Rendimentos brutos constantes da última declaração apresentada para efeitos da liquidação do imposto", segundo as regras das declarações).

Respondeu Marques Mendes à SÁBADO: "Esse valor refere-se ao meu rendimento líquido do trabalho independente em 2023, que resultou das seguintes principais entidades: Abreu Advogados (€413.247,58) e Atrys Portugal, SGPS, SA (€30.000). Nesta última presidi à mesa da Assembleia Geral, cargo a que renunciei ainda em 2023. Em 2024 o meu rendimento líquido do trabalho independente ascendeu a €300.142,81 e que resultou das seguintes principais entidades: Abreu Advogados (€296.309,37)."

Acrescem ainda €30.800 de rendimento dependente da sua própria empresa, a LS2MM. Marques Mendes esclarece: "As prestações de serviços da sociedade LS2MM estão relacionadas com o trabalho realizado para a SIC e com o trabalho realizado com a participação em conferências/congressos. Na sociedade tinha a colaboração de dois profissionais, a Dr.ª Sofia Marques Mendes [mulher] e um consultor permanente, ex-jornalista de economia, contratado. O valor de €30.800 de rendimento da LS2MM foi auferido pela Dr.ª Sofia Marques Mendes pelo exercício da gerência da sociedade LS2MM. É rendimento do agregado familiar, mas não meu diretamente. Desde fevereiro de 2025, quando apresentei a minha candidatura, que a sociedade não tem qualquer atividade."

Sobre os lucros superiores a 300 mil euros, bem como a estutura de custos e a "optimização fiscal" usada por Marques Mendes com esta empresa familiar, mais detalhes neste artigo. De notar que face à pressão mediática entretanto surgida, Marques Mendes acabaria por revelar a lista de clientes da LS2MM.

Ainda está por divulgar a natureza das funções de Marques Mendes na Abreu Advogados que lhe permitiram auferir os referidos montantes em 2023 e 2024 (superiores a 700 mil euros no seu conjunto). Ainda no debate desta semana, Gouveia e Melo acusou-o de não ter profissão conhecida e de ser um facilitador de negócios entre empresas privadas e o Estado.

