Os testamentos de Francisco Pinto Balsemão

Fez seis testamentos ao longo da vida, o primeiro quanto tinha 28 anos. No último e definitivo, que assinou em 2020, deixou a casa na Quinta da Marinha à mulher, a Impresa aos filhos e mais de 100 mil euros a várias pessoas - uma delas o motorista José Sousa, com quem trabalhou 33 anos.

Durante o velório de Francisco Pinto Balsemão, a família e os amigos mais próximos juntaram-se numa zona à parte do Mosteiro dos Jerónimos, o local onde centenas de pessoas se foram despedir do fundador da SIC e do Expresso. Sentado no meio deste pequeno grupo estava José Sousa, o motorista que durante 33 anos conduziu o antigo primeiro-ministro - sempre sem acidentes, garantiu o próprio em declarações à SIC, dois dias depois da morte do empresário. “O Dr. Balsemão para mim não é só um patrão, é um amigo”, disse sobre o homem que o contratou durante um almoço no Pabe, o restaurante de Lisboa onde José trabalhava.

