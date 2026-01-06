Carvalhal: "Na Turquia, o jipe avariou e de repente tinha à minha volta 20 carros da polícia"

A fazer uma pausa sabática, em nome da saúde mental, admite que a família sofreu com a carreira dele. Aborda a infância, os tempos de defesa-central e conta histórias que viveu da Grécia a Inglaterra e os convívios com os melhores treinadores, casos de Klopp, Guardiola ou Mourinho.

A poucos dias de completar 60 anos, Carlos Carvalhal esteve quase duas horas à conversa com a SÁBADO, falando sobre a vida no futebol e não só. Uma carreira de jogador, treinador, diretor técnico e, agora, de comentador televisivo numa altura em que está sem clube por opção e a compensar a família pelas ausências do passado. Dividimos esta entrevista em duas partes, e na primeira (que pode ler aqui) ele aborda a infância, os tempos de defesa-central e o início como treinador, com uma passagem complicada pelo Sporting. Na segunda parte, Carvalhal partilha episódios divertidos na Grécia e na Turquia e reforça o fascínio pelo futebol inglês. No final, garante que é imune a pressões e interferências no seu trabalho e que essa postura o impediu de chegar a um patamar mais elevado.



Carlos Carvalhal: "Quando me tentam impor algo, a minha reação é bruta" Pedro Ferreira

Referiu que viveu uma situação complicada no Besiktas, na Turquia.

É a melhor história da entrevista. A equipa estava na pré-época e tinha estalado um escândalo em que o treinador, um diretor e um vice-presidente tinham sido acusados de corrupção pelo jogo da final da taça. E estavam sob investigação. Eu fui convidado para ir ao estádio, ainda lá estavam o treinador e o vice-presidente, e fizeram-me uma entrevista. Perguntaram-me se eu queria pegar na equipa, mas com uma condição: se o treinador fosse preso, no dia em que ele voltasse, eu cederia a posição. Aceitei porque me disseram que até dezembro ele não saía. Eu tinha estudado turco antes porque já tinha uma premonição que eventualmente poderia ir para a Turquia. Bebi a cultura do país, já entendia um pouco de turco, já conseguia comunicar o básico. E entrei no clube, mas com um problema muito grande. Como eles estavam a prever que o treinador viesse para a equipa, não foi possível levar em nenhum momento a minha equipa técnica. E eu tinha pelo menos um, que era o João Mário, o meu braço direito.

Começou logo ali com essa dificuldade.

Comecei a trabalhar num país de uma língua diferente, que eu não conheço, com uma equipa técnica que não é minha. Mas coisas começaram a andar e estivemos muito bem na Liga Europa. No campeonato, interessava andar ali nos quatro, cinco primeiros, porque havia um playoff. O que é que acontece? Eu começo a ganhar um crédito muito grande. Não só nos jogadores, mas, fundamentalmente, nos adeptos, porque a equipa praticava bom futebol. Nós estávamos razoavelmente bem no campeonato, muito bem na Liga Europa. Entretanto, antes do Natal, primeira mini-bomba para mim: o presidente saiu do Besiktas e foi para presidente da federação. E a equipa ficou sem direção. Não havia liderança e a partir daí começaram a haver ordenados em atraso, chegámos a ter quatro meses em atraso. Aos estrangeiros se calhar não fazia muito dano, mas aos jogadores turcos fazia um dano muito grande porque não tinham contratos avultados. O treinador saiu da prisão e eu digo: “Se o treinador quiser ficar com a equipa, eu saio, não há problema nenhum". Mas houve ali uma grande vantagem para mim. Saiu o sorteio da UEFA: Braga-Besiktas. Os adeptos começaram nos jogos a cantar o meu nome, tinham uma música para mim, Carlos Kochuk. Os críticos diziam que não fazia sentido eu sair porque conhecia o Braga como ninguém. Vim passar o Natal a Portugal e liguei ao empresário que me tinha levado para aTurquia e disse-lhe: “Não volto se não levar o meu adjunto”. Conclusão. Levei o João Mário comigo, ficou a dormir na academia e era eu que lhe pagava o vencimento. Foi o máximo que consegui. Ganhámos 2-0 em Braga, com Quaresma e Simão fundamentais. Depois perdemos em Istambul (1-0), mas seguimos em frente. Os adeptos não me deixaram sair. Perdemos com o Atlético Madrid nos oitavos de final. Saí do Besiktas com uma imagem muito boa, porque as pessoas sabem o que eu sofri, o quanto difícil isto foi para mim. Mas é um país fascinante. Eu tenho uma cena que tenho de contar…

Vamos a isso.

Tinha um jipe que o Besiktas me tinha dado e em Kadikoy, perto do Fenerbahçe, o carro avariou. O que é que vou fazer? Estava lá um polícia e fui ter com ele: “Do you speak english?” E ele: “No, no”. E eu disse “Hocan [treinador] Besiktas”. E ele: “Carlos, Carlos, vem”. Levou-me para uma pastelaria, pegou no rádio e disse, presumo eu, algo como estar ali o treinador do Besiktas. Eram dezenas de carros da polícia a chegar. Vinte carros de polícia, mais 10 ou 12 motas. Tudo a parar. Tudo que era polícia ali da zona, adeptos do Besiktas… Tiraram toda a gente da pastelaria, fiquei sozinho com os polícias todos. Bebi um chá, um falava inglês e ajudava a traduzir, e eu olhava para o relógio e dizia que tinha treino. Perguntaram-me a que horas era e eu disse 14h. E era meio-dia. E eles a dizer para comer mais. E eu chego a um ponto em que digo que tenho mesmo de ir embora. Meteram-me no carro da polícia, duas motas à frente e num instante puseram-me no centro de treinos do Besiktas. O carro da polícia com motas à frente e atrás, parecia o Presidente da República. Uma coisa surreal. Eu cheguei ao treino, toda a gente a olhar para mim e a rir. Quando acabei o treino, voltei e já estava lá o carrinho. E arranjado. Não sei o que é que o jipe tinha, mas arranjaram-no. Impecável.

Vamos até a Inglaterra. Disse recentemente que o Championship, a 2ª Divisão, é para rangers. Porquê?

É para rangers ou Comandos. Aquilo não é para meninos. É uma competição de 22 equipas, com muitos jogos. Eu quando fui para o Sheffield Wednesday fiz a pré-época e comecei a jogar no início de agosto e fizemos oito jogos nesse mês. Andámos sempre a jogar. Essa é uma dificuldade. Segunda dificuldade: os adversários são todos extremamente competitivos. O último pode ganhar ao primeiro com facilidade. Há estádios cheios em todo o lado porque o verdadeiro futebol inglês hpje está no Championship e na League 2 e na League 1. Porque não há turismo. É o adepto local, da comunidade. Depois, há muita heterogeneidade entre as equipas. Lembro-me perfeitamente de ir ganhar um jogo difícil em Newcastle, onde tivemos de praticar um tipo de futebol muito evoluído, que era o futebol padrão da nossa equipa. Ganhámos 1-0 num sábado e na terça-feira jogámos contra o Rotherham, que era o último, e ganhámos 3-2 com um golo aos 90’+6, num jogo muito físico, muito direto, contra um adversário completamente diferente do outro. Tens de ter uma equipa preparada para isto tudo. Isto obviamente é um trabalho muito exigente de competição permanente e foi aí que aprendi mais ainda a terminar um jogo, que normalmente fico extremamente cansado depois de jogos, e a vir de um jogo e de já estar com o iPad ou com o computador a ver o jogo seguinte. Estivemos dois anos e meio no Sheffield Wednesday, conseguimos um 6º lugar, jogando como underdogs, fomos à meia-final e ganhámos ao Brighton. Conseguimos ir à final em Wembley, com o estádio cheio e perdemos com o Hull City. No ano seguinte, foi muito difícil porque as expectativas estavam muito altas, porque poucas equipas conseguem fazer dois playoffs seguidos. E nós conseguimos melhorar, passámos de 6º para 4º. E perdemos nas meias-finais, nos penáltis, com o Huddersfield. Depois, no terceiro ano, acabámos por sair em dezembro, no dia de Natal. Fomos despedidos no dia de Natal.

Custou ainda mais por ser nesse dia?

A mim custou-me muito sair do Sheffield Wednesday porque afeiçoei-me muito ao clube em termos emocionais com os adeptos. E acho que era possível recuperarmos a equipa e chegarmos a um playoff. O presidente decidiu…

Mas o presidente podia ter esperado uns dias…

O que é certo é que recebemos uma prenda logo no mesmo dia. Tínhamos possibilidade de ir para o Nottingham Forest e nesse mesmo dia apareceu o Swansea, da Premier League. Pegámos nas malas que já estavam preparadas para vir a Portugal, metemo-nos no carro e fomos todos, eu, o João Mário, o Bruno Lage, o Jhony Conceição e fomos todos para Swansea. Cinco ou seis horas de viagem e começámos uma nova vida.

Se o Championship é para rangers, a Premier League é para super-heróis?

É para grandes treinadores, sem dúvida. Só treinadores de elite conseguem estar na Premier League. Ali disputámos jogos com Jurgen Klopp, Pep Guardiola, José Mourinho, Arsène Wenger, Rafa Benítez… Infelizmente, tivemos duas lesões, o Fer e o Renato Sanches, que foram fulcrais, na quebra que tivemos na parte final. Enquanto tivemos estes dois jogadores conseguimos ganhar ao Arsenal do Wenger, ao Liverpool do Klopp. Conseguimos fazer uma série muito interessante de seis jogos sem perder. Fomos jogar contra o Manchester City, Manchester United, o Chelsea do Antonio Conte, um calendário muito difícil. Saltámos de uma equipa que estava em descida de divisão e, em 10 ou 12 jornadas, colocámos a equipa numa posição estável. Não conseguimos depois estar ao melhor nível na parte final.

E quando se está na Premier League a jogar contra Guardiola, Klopp, Wenger, Mourinho, dá para desfrutar e recordar o esforço todo para chegar ali?

Dá, sem dúvida. Andamos no futebol para jogar contra os melhores, não é? E quando tens o Klopp do outro lado, o Mourinho, o Guardiola, estás a disputar jogos contra os melhores. Isto não é uma luta individual, obviamente, mas é uma satisfação. Ganhámos vários jogos a estes treinadores, o que nos faz sentir que estamos na elite e a conseguir disputar jogos com estes e jogar com uma equipa mais fraca do que a deles. Não estou a dizer que estamos no mesmo plano, mas se calhar com outras oportunidades e outras circunstâncias, se calhar podemos dar um plano diferente, mas isto é a vida, não estou a lamentar-me. Eu trabalho muito melhor quando tenho diretores desportivos porque tenho muita dificuldade em lidar com presidentes que mandam no futebol. Eu não tenho um lado político. Eu não estou a dizer que sou melhor que os outros, sou pior, aliás, estou a admitir que é uma fraqueza porque me trai. Mas eu não aceito ingerências e não sei comunicar perante as ingerências. Ou seja, quando as pessoas me tentam impor qualquer coisa, a minha reação não é política. É até um pouco bruta. Vou dar um exemplo mais recente.

No Olympiacos?

O Olympiacos foi diferente. No Al Wahda [Emirados Árabes Unidos], eu saí por causa do Pizzi. Coitado do Pizzi, tem culpa em tudo (risos). É um excelente jogador e com uma excelente personalidade, mas o sheik não o queria no jogo seguinte. E deu ordens para o Pizzi não jogar. E eu não acatei as ordens. E porquê? Primeiro, disse-me isto de uma semana para a outra. Eu tenho uma semana de trabalho e tenho de respeitar o esforço dos meus jogadores. Portanto, nem disse que sim nem não, porque o Pizzi podia mesmo não merecer jogar. O Pizzi ou outro qualquer. A semana decorreu, o sheik foi mandando os emissários perguntar todos os dias e eu dizia que ia pensar. O Pizzi fez uma excelente semana de trabalho e meti-o a jogar. Salvo erro, até fez dois golos e foi o melhor em campo. Eu vou a meter o pé no autocarro e recebo uma mensagem do órgão social oficial do clube. E dizia: “Carlos Carvalhal fired [despedido]”.

Soube pelas redes sociais?

Sim, ao entrar no autocarro. Mal meto o pé, Carlos Carvalhal despedido. E, este lado, por vezes é uma vantagem porque faço as coisas como acho que devem ser feitas e esta credibilidade também é importante. Porque se tu me vieres contratar, sabes que tens uma pessoa que está imune a estas situações todas e que vais, no fundo, defender o futebol e defender o jogador. E que não vai estar condicionado por determinado tipo de interferências… Na verdade, não são interferências porque eu percebo perfeitamente quando chego a um clube e me dizem: “Míster, vamos contratar, mas o nosso objetivo é vender este e aquele jogador”. E isso eu respeito. Sei que tenho de potenciar aqueles jogadores porque é importante para a sobrevivência do próprio clube. Agora, durante a época, dizerem-me que este ou aquele tem de jogar, para contratar este ou aquele quando eu acho que não interessa… Até podia dar um jeitinho a alguém que até me pode promover um dia, mas não faço isso. Estou orgulhoso da minha carreira, mas podia ter feito outra se tivesse mais jogo político. E o Bruno Lage ajudava-me muito como adjunto. Eu não sou invejoso, mas o que mais invejo é esse lado diplomático que o Bruno tem e que me ajudava muito. Acalmava-me e fazia a tal ponte que fazem os diretores desportivos. No V. Setúbal, no ano que subimos divisão, tinha o Quinito. No ano do Leixões, tinha o Zé Manel e o Jorge Teixeira. No Celta de Vigo tinha o Luís Campos. No Sheffield Wednesday não há figura de diretor desportivo, mas também não havia intervenção do presidente. Quando estive no Swansea, tive o Nélson Jardim. No Rio Ave, o André Vilas-Boas foi fundamental. Ou seja, quando tenho diretor desportivo e faço a amortização entre o que vem de cima para baixo, as coisas correm bem. Quando não há diretor desportivo, as coisas têm-se complicado mais na minha vida.

Voltando a Inglaterra, teve a oportunidade de conviver com esses grandes treinadores após os jogos? É conhecida a tradição de beberem um copo de vinho.

Tive experiências absolutamente fantásticas com a esmagadora maioria dos treinadores. O Guardiola na altura ia apanhar um avião, não foi possível. Estive com o Mourinho, ofereceu-me uma garrafa de Barca Velha. E tive de bebê-la para ganhar a Taça de Portugal com o Sp. Braga. Porque o Mourinho disse-me que um dia iria festejar um grande troféu com aquela garrafa. Eu tinha ido à final da Taça da Liga e não bebi a garrafa antes. Tinha de ser antes.

Era para dar sorte, não para celebrar.

A minha mulher disse-me: “Não ganhaste porque não cumprimos este ritual que estava prometido”. Então, antes da final da Taça de Portugal entre o Sp. Braga e o Benfica, abrimos a garrafa e ganhámos a Taça. Portanto, uma parte devo a Mourinho pela garrafa de Barca Velha que me ofereceu. Mas, em Inglaterra, normalmente os treinadores têm uma sala em que convidam as pessoas que querem. Amigos, familiares, um ou outro diretor. E houve situações no Sheffield Wednesday em que eu estava com o treinador adversário, passava o árbitro e eu: “Entra, anda aqui beber uma cerveja”. E o árbitro e os auxiliares ali a beberem uma cerveja e a conversarem sobre o jogo.

Isso cá em Portugal dava história para anos, não?

Eu tive uma situação de um jogo com o Derby County em que um jogador do Sheffield Wednesday remata à baliza, não havia VAR, e o adversário defende a bola na linha de golo com as mãos. Escandaloso. Como é possível não ver? Vamos para o intervalo, o árbitro chamou-me e disse-me: “Carlos, eu quero pedir-te desculpa. Não vi, os meus assistentes não me deram indicação, mas eu já sei que fiz asneira”. Não viu, não viu. O que é que vamos fazer? Esta comunicação é uma realidade em Inglaterra.

Já falou da sua carreira e como poderia ter sido, mas olha para trás e fica a pensar nisso?

Não, não. Tive diversas experiências, o lado egoísta em termos familiares…. Tive a felicidade de viver na Turquia e na Grécia, dois países lindíssimos. Vivi no país do futebol, vivi dois anos no Dubai numa função de diretor técnico que me torna hoje uma pessoa muito mais capacitada. Modéstia à parte, sou uma pessoa que passou pelos dois campeonatos do top 5, treinei grandes equipas, treinei equipas menores com bons trabalhos também. Tenho este background de trabalho na formação, tenho também experiência empresarial. Já tive uma empresa, uma gráfica, vendida, mais tarde. Montámos uma outra empresa que é a Lacatoni [vestuário e acessórios desportivos], que está em processo de venda também. Não estamos a falar de falências, estamos a falar de empresas que tiveram sucesso e que foram vendidas. Sem débitos e, no fundo, potenciadas. Tudo isto tem sido uma aprendizagem na minha vida, mas que me dá um background a muitos níveis, como a própria análise na televisão, a análise das equipas, portanto, faz-me passar quase como um trabalho de scouting. Este é o lado, com toda a sinceridade, que me preenche mais. Não tanto que ganhámos não sei o quê, que defrontámos não sei quem, mas o enriquecimento pessoal.