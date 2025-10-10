Sábado – Pense por si

Vários mortos e desaparecidos após explosão em fábrica de explosivos no Tennessee, EUA

Luana Augusto
Luana Augusto 18:27
Autoridades admitem abertura de uma investigação.

Várias pessoas morreram esta sexta-feira e pelo menos 19 estão desaparecidas, depois de uma explosão numa fábrica de explosivos na zona do Tennessee, nos Estados Unidos. A informação foi avançada pelas autoridades locais.

Explosão em fábrica de explosivos no Tennessee faz vários mortos e desaparecidos
Explosão em fábrica de explosivos no Tennessee faz vários mortos e desaparecidos WTVF-TV via AP

Para já as informações ainda são escassas. No entanto, o gabinete do xerife do condado de Hickman já confirmou as explosões. "Podemos confirmar que houve uma explosão no Accurate Energetic Systems, na área de Bucksnort. Os serviços de emergência estão agora a trabalhar no terreno."

À CBS News, Gentry Stover, que vive perto desta empresa - fabricante de explosivos - disse também que acordou com uma forte explosão e relatou o clima de pânico: "Pensei que a casa estava a colapsar comigo lá dentro."

O xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, revelou ainda à CBS News que depois da primeira explosão foram registadas outras de menor intensidade. Como consequência, admite a realização de uma investigação. "Estaremos aqui provavelmente um par de dias", adiantou.

