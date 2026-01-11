Decifrar manipuladores, narcisistas ou pessoas tóxicas

As pessoas que pensam que nunca vão ser manipuladas são as mais fáceis de ser enganadas. Estar atento é a primeira arma para afastar manipuladores, que procuram sempre presas fáceis.

Como identificar e proteger-se de pessoas difíceis, narcisistas, tóxicas, destrutivas ou manipuladoras e impedi-las de entrarem na sua cabeça? Como criar barreiras para que elas sejam impedidas de fazer-lhe mal ou minimizá-la, seja no seu dia a dia, em encontros presenciais ou mesmo online? Há sempre pessoas que conseguem entrar na nossa mente com o objetivo de nos prejudicar e aceitar esta possibilidade é o primeiro passo para se proteger. Aquelas pessoas que dizem ou pensam que nunca vão ser manipuladas ou enganadas, são aquelas mais fáceis de ser enganadas, esta arrogância faz com que o cérebro não fique atento às possíveis tentativas de engano ou manipulação.

90% da proteção é a prevenção, para isso tem de ter o conhecimento e as ferramentas necessárias para identificar e proteger-se das pessoas tóxicas ou manipuladoras.

Estar atento é a primeira arma para afastar manipuladores, porque procuram sempre presas fáceis ou distraídas, tal e qual como os agressores.

Ser percebido como frágil é um gatilho poderoso para se tornar uma vítima, mas estar perdido ou distraído tem o mesmo efeito na cabeça dos manipuladores, quando escolhem uma pessoa para atacar ou dominar.

Ser forte não é reagir a todas as situações, é saber quando evitar situações e discussões parvas ou confrontos desnecessários, sair ou não enfrentar não é uma fraqueza, é inteligência. O objetivo é não confrontar ou desafiar a pessoa imediatamente, se o fizer está a ser previsível. Nem toda a ação deve ter reação, tenha o poder de não reagir quando atacado, pergunte-se se é mesmo necessário responder ou ganhe tempo para pensar como o fazer.

Faça-se perguntas simples para identificar a necessidade de responder:

- É urgente?

- Posso ignorar?

- É relevante?

- Se não responder vou ter consequências negativas?

- É uma crítica construtiva?

Se as respostas na sua maioria forem não, então não necessita de responder, vá embora porque está a ser previsível ou é o ego a falar. Um ego ferido torna-nos agressivos e parvos, tendemos a ter comportamentos que nos vão prejudicar no futuro. Nas relações pessoais acontece demasiadas vezes, começar a discutir por situações não importantes que se transformam facilmente em situações graves, porque a partir do momento em que se começa a discutir o ego, se perde o raciocínio e a relação. Não caia nesta armadilha do ego. As pessoas difíceis e os manipuladores jogam racionalmente no campo emocional, isto é, usam e pensam como podem usar as suas emoções contra si para controlar e prejudicar e, se reage logo sem pensar, vai ceder às suas técnicas e ficar vulnerável.

Quando não se consegue calar, diga para si próprio: Ouve! Ouve! Se responder «vais ver o que te vou dizer!», revela um ego frágil. E se alguém lhe fizer uma crítica não reaja. Pergunte-se: há alguma verdade naquilo que o outro está a dizer? De onde esta pessoa está a enviar a mensagem, de um ponto mau ou bom? Se for de um ponto bom, aceite e agradeça. Não responda “Não foi nada”, é preferível dizer “Eu sei que faria o mesmo por mim”. Se a crítica for de um ponto mau, não responda “Eu não sou isto, aquilo,».

Escolha as suas batalhas, pergunte-se sempre porque as pessoas estão a ser mal-educadas, aprenda a lidar com eles sem reagir. Se alguém está a ser rude não é obrigado a ficar, se é impulsivo é o ego a responder, se é forte não precisa de responder, está confiante de quem é. Não leve o insulto em termos pessoais, não grite, não insulte. Queira informação e fale de forma que a prioridade seja acalmar-se, diga «Compreendo a sua opinião; respeito a sua forma de ver as coisas, no entanto …», não veja o confronto como uma batalha, mas sempre como um jogo, pode discordar, mas com inteligência e sem força. Há formas tranquilas de confrontar, fique calmo e não os imite.

Não pode obrigar ninguém a respeitá-lo, o respeito é um presente. Não pode forçar a pessoa a gostar de si e, muitas das vezes, nem precisa que ela goste de si. Não pode controlar a outra pessoa, mas consegue controlar-se a si e se fica emocional e não está a conseguir controlar-se então deve afastar-se. Não fale, não envie email, não ligue. Espere 24 horas e dê tempo para conseguir pensar. Quando reage a alguma coisa está emocional e para que esse estado passe, precisa de tempo. Introduza uma disrupção para conseguir não responder, mude de local ou telefone a outra pessoa e pergunte a opinião dela.

O grande objetivo das pessoas tóxicas, difíceis ou manipuladoras é o controlo sobre o outro para satisfazer as suas necessidades, não tendo em consideração as necessidades dele. As pessoas difíceis é uma questão de gestão de dor emocional, fazem-no para minimizar essa mesma dor que pode ser a falta de segurança, atenção, reconhecimento ou poder, sem intenção de prejudicar. As manipuladoras querem poder e não se importam com os danos que causam ou as pessoas que prejudicam no caminho para o poder.

Nem todas as pessoas difíceis querem o seu mal, querem a sua admiração. A falta de reconhecimento ou admiração cria pessoas difíceis.

Identifique Pessoas difíceis: Desdenha, Desconfia, Desafia, Domina.

1- Desdenha

“Sim, mas…; Não é bem assim; pensas que é fácil; Eu sou o mais bonito; Eu sou a melhor!”. A pessoa que desdenha é aquela que desvaloriza ou rejeita quase tudo o que diz ou vê pelo medo de perder amor ou atenção. Ela parece ser incapaz de tomar decisões, é

pessimista e o outro é quase sempre responsável pelos erros ou pela falta de diálogo. Para ela há sempre uma razão para que as coisas não funcionem e a culpa nunca é dela.

Dor: Falta de atenção

2 -Desconfia

“Isso não é bem assim; quem te ensinou isso? Vê-se logo que não sabes; Eu sei!; Eu já sabia!; Não sabes nada”. A pessoa desconfiada é controlada pelo medo de errar ou ser enganada, questiona para ter a certeza que tem toda a informação. Se sente que tem falta de informação e pode errar entra em stress e acusa o outro de incompetente.

Dor: Medo de errar

3- Desafio

“Vais ter consequências! Já me estou a passar contigo! #$*#%, já estou farto de te ouvir!” É uma pessoa hostil ou zangada, tenta controlar por meio da intimidação. Este é o indivíduo que apresenta raiva e insulta, porque é o seu mecanismo para lidar com a insegurança por falta de reconhecimento.

Dor: Falta de reconhecimento

4- Domina

“Eu é que sei; É assim, quer concordes ou não! Quem manda sou eu!; e interrompe com frequência. A dominante quer exercer poder e vai demonstrar um sentimento de superioridade, porque o seu maior receio é não ter poder. O foco está em quem decide ou manda.

Dor: Falta de poder

É preferível ser ator e não reagir e a ação acaba por bater a reação. A melhor forma de lidar com as pessoas difíceis é não gerando mais dor no seu ego, lembre-se de que elas são difíceis porque estão em dor. Então, suspenda o seu ego, não meça forças para ser melhor e descubra a causa subjacente do seu comportamento para tentar mudá-las e ganhar vantagem. O que resiste persiste, quando mais entrar em confronto, mais elas vão exibir este comportamento, lembre-se, não apanhe as bolas todas. Seja firme e com princípios.