Sábado – Pense por si

Mundo

Embaixada israelita diz que acordo permite libertar seis reféns portugueses

Lusa 10:43
As mais lidas

A representação diplomática afirma que “na guerra que foi imposta ao Estado de Israel” Israel “foi bem-sucedido na sua determinação de derrotar o Hamas, isolá-lo, forjar um consenso internacional contra a continuação do domínio do Hamas em Gaza e eliminar a ameaça aos cidadãos israelitas”.

A embaixada israelita em Lisboa afirmou esta quinta-feira que o acordo de cessar-fogo em Gaza levará à libertação dos reféns, “incluindo seis portugueses”, e ocorre após uma “determinada, decisiva e poderosa ação militar” que permitiu “derrotar o Hamas”.

Protesto apela à libertação de reféns
Protesto apela à libertação de reféns AP Photo/Rodrigo Abd

“Na noite passada, o Estado de Israel e a organização terrorista Hamas chegaram a um acordo mediado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump. Este acordo marca a primeira fase de um acordo-quadro para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns, incluindo seis portugueses”, afirma a embaixada em comunicado.

O Governo português tem indicado a existência de dois reféns com ligações a Portugal, sendo que um deles estará morto.

A representação diplomática afirma que “na guerra que foi imposta ao Estado de Israel”, após “um ataque terrorista assassino do Hamas”, em 07 de outubro de 2023, Israel “foi bem-sucedido na sua determinação de derrotar o Hamas, isolá-lo, forjar um consenso internacional contra a continuação do domínio do Hamas em Gaza e eliminar a ameaça aos cidadãos israelitas”.

Artigos Relacionados
Tópicos Conflito guerra e paz Guerra Terrorismo Morte Hamas Faixa de Gaza Israel Donald Trump Lisboa Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Embaixada israelita diz que acordo permite libertar seis reféns portugueses