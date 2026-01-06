Um T5 nas Avenidas Novas, 1 milhão no banco e 700 mil de dívidas. A declaração de Cotrim Figueiredo

Candidato liberal não amortiza o passivo bancário porque a valorização da carteira de títulos é maior do que o que paga em juros. Tem ainda um monte no Alentejo, um Mercedes e um BMW

João Cotrim Figueiredo já entregou na Entidade para a Transparência a sua declaração de rendimentos, obrigatória para candidatos à presidência da República. O liberal, divorciado, de 64 anos, declarou um património total de €1.878.013, dividido entre casas e dinheiro à ordem ou em títulos.



Cotrim Figueiredo declara património nas Avenidas Novas Pedro Catarino

Começando pelo que tem no banco ou investido, declarou possuir €997.428,63 em carteiras de títulos, além de €157.012,08 em duas contas à ordem.

Quanto ao património imobiliário, tem um valor patrimonial acumulado de €723.572,91 - um valor bastante inferior ao valor comercial, ou seja, valerão muito mais no mercado. Essencialmente, são dois imóveis, um lugar de estacionamento e um terreno.

O mais valioso é um T5 nas Avenidas Novas, em Lisboa, com valor patrimonial de 572 mil euros, a que acresce o lugar de estacionamento. Segue-se um “prédio urbano de um só piso destinado a habitação, com 9 divisões” no Redondo, de valor patrimonial a rondar os 128 mil euros. É aqui que tem também um “terreno com várias parcelas num total de 13,695 hectares, sito nas Courelas do Hospital, Redondo”. O valor patrimonial é de €6.867,40.

Cotrim Figueiredo declarou um crédito habitação no BCP de €501.258,22 e outro crédito de €199 501,75. Total de dívidas: €700.759,97.

A propósito de um artigo na SÁBADO em outubro, Cotrim Figueiredo explicou que não amortizava o crédito habitação porque o retorno da carteira de títulos é superior ao juro que paga ao banco. “É gestão financeira”. Segundo disse, a carteira é gerida para um perfil de risco “médio-alto”, pouco comum no País. “Não me tenho dado mal”, disse (uma carteira variada de obrigações e de ações com este perfil de risco terá gerado mais de 20% de retorno acumulado nos últimos quatro anos, indica uma fonte do setor).

Na altura desse artigo, só estava disponível uma declaração de rendimentos de Cotrim de Figueiredo de 2021, onde a carteira de títulos era de €961.513. Ou seja, a nova declaração, apresentada agora e (deduz-se) com os valores finais de 2024, mostram mais €36 mil euros nessa carteira, ou seja, estará a crescer mais de dez mil euros por ano.

Para a SÁBADO, em outubro, Cotrim de Figueiredo esmiuçou ainda alguns ítens da declaração de rendimentos que não estão visíveis no portal da Entidade para a Transparência (que deliberadamente omite muitos dados sobre os investimentos dos declarantes). Nos seus ativos conta-se assim uma participação de €150 mil na FaberVentures, uma sociedade de capital de risco que ainda não distribuiu lucros. Cotrim tem 50% de uma empresa que explora, para turismo, uma propriedade rural no Alentejo, o Monte da Pedra Torta (gerido pela ex-mulher Patrícia, que tem outros 50% e muito boas avaliações dos hóspedes: duas noites daqui a um mês para 12 pessoas, reservadas na plataforma Airbnb custam €2.420). A sociedade “não distribui” dinheiro pelos sócios, explica Cotrim, acrescentando que também “não tem grande coisa” para distribuir (as contas, consultadas pela SÁBADO em outubro, mostram €42 mil de prejuízos nos últimos três anos, sobretudo por causa do resultado de 2023).

Cotrim Figueiredo indicou ainda ter dois carros, um Mercedes de 2021 e um BMW de 2008.

Em junho de 2024, foi eleito eurodeputado e portanto esta declaração já reflete esses rendimentos: declarou ter recebido €59 416,01 de Bruxelas só nos últimos meses do ano, desde que tomou posse. O ano fechou ainda com €14 352,17 auferidos como deputado na Assembleia da República.