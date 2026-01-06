Sábado – Pense por si

Portugal

Pareciam concorrentes, mas tinham os mesmos donos. Gouveia e Melo assinou oito destes contratos na Marinha

Marco Alves
Marco Alves 18:14

Além dos casos que estão em inquérito, houve dezenas de adjudicações a empresas que tinham os mesmos sócios, como se fossem concorrentes. Gouveia e Melo nega ter tido conhecimento de quem eram os donos

A 28 de julho de 2017, a empresa Severo & Monteiro assinou na Base Naval de Lisboa (BNL), no Alfeite, um ajuste direto de €19.240 para 26 casacos e 122 dolman para oficiais. Dias antes, a 19, outra empresa, a A. da Costa, tinha ido à mesma BNL assinar um contrato de €75.268 para “distintivos, galões, passadeiras, platinas e divisas”. A particularidade destas empresas é terem o mesmo objeto social (comércio de vestuário e têxteis) e os mesmos donos (marido e mulher).

Tópicos Construção civil Vestuário Empresas Construção naval Henrique Gouveia e Melo Comando Naval Almada Lisboa Portugal
Opinião Ver mais
Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Uma certa e insustentável inocência

As redes estão preparadas para alavancar o óbvio: emoção, contradição, discussão. O que nos provoca raiva ou indignação ganha uma força que a mesma história, contada de outra forma, não consegue alcançar. E, por isso, se queremos, realmente, fazer por mudar, o digital ajuda mas não chega.

