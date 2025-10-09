Hamas terá aceitado acordo de paz com Israel

Reféns deverão ser libertados como parte do acordo.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que a primeira fase do seu plano de paz para a Faixa de Gaza foi aceite pelo Hamas, que libertará os restantes reféns, e por Israel, que retirará as suas forças para uma zona demarcada.



Hamas exige fim das operações israelitas em Gaza AP Photo/Ohad Zwigenberg

"TODOS os reféns serão libertados em breve e Israel retirará as suas tropas para uma linha acordada, como primeiros passos em direcção a uma paz forte, duradoura e eterna", publicou Trump na rede Truth Social esta noite.

"Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz", adiantou, após mais um dia de negociações no Egito sob mediação deste país, do Qatar e da Turquia, além dos Estados Unidos.