Hamas terá aceitado acordo de paz com Israel

Lusa 00:21
Reféns deverão ser libertados como parte do acordo.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que a primeira fase do seu plano de paz para a Faixa de Gaza foi aceite pelo Hamas, que libertará os restantes reféns, e por Israel, que retirará as suas forças para uma zona demarcada.

Hamas exige fim das operações israelitas em Gaza
Hamas exige fim das operações israelitas em Gaza AP Photo/Ohad Zwigenberg

"TODOS os reféns serão libertados em breve e Israel retirará as suas tropas para uma linha acordada, como  primeiros passos em direcção a uma paz forte, duradoura e eterna", publicou Trump na rede Truth Social esta noite.

"Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz", adiantou, após mais um dia de negociações no Egito sob mediação deste país, do Qatar e da Turquia, além dos Estados Unidos.

