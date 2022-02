União Europeia, EUA, Reino Unido e Canadá iniciaram "bloqueio total" a bancos russos e baniram acordos com as regiões separatistas na Ucrânia, além de proibírem negócios com oligarcas russos.

Como é que as sanções do Ocidente vão afetar a Rússia?

Sanções, sanções e mais sanções. Um dia depois do anúncio da Rússia ter reconhecido as duas regiões no este da Ucrânia como independentes, os aliados da Europa e América do Norte juntaram-se para "bloquear" Moscovo através da economia. Entre os visados estão oligarcas, bancos e até o gasoduto Nord Stream 2 - mas as verdadeiras sanções estão ainda na gaveta para o caso do conflito em Donetsk e Lugansk escalar ainda mais.



Nord Stream 2: o trunfo da Alemanha