Gibraltar: Iate de luxo de oligarca russo leiloado esta terça-feira

Navio de Dmitry Pumpyansky, sancionado pela invasão russa, está avaliado em cerca de 75 milhões de euros. Dinheiro feito com a venda beneficiará o banco JP Morgan e não o povo ucraniano.

Foi esta terça-feira leiloado um super iate, avaliado em 75 milhões de dólares (cerca de 75,1 milhões de euros), que pertencia a um oligarca russo alvo de sanções do Ocidente. A venda, feita por propostas em carta fechada, foi supervisionada pelo Tribunal do Almirantado de Gibraltar e representa o primeiro navio de luxo a ser vendido, desde que foram impostas sanções a centenas de milionários russos próximos do governo de Vladimir Putin, na sequência da invasão da Ucrânia.