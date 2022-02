Biden reage à invasão da Ucrânia: 'Putin é o agressor. Ele escolheu esta guerra'

Joe Biden anunciou o congelamento de todos os bens russos nos EUA, incluindo o segundo maior banco e mais outros quatro bancos. Na primeira reação à invasão da Ucrânia esta madrugada por tropas russas, o presidente dos EUA quis também deixar claro que Moscovo é o "único responsável" pela morte e destruição dos ataques. "Putin é o agressor. Ele escolheu esta guerra."



Biden garantiu que os EUA e aliados "responderão de uma maneira unida e decisiva". Esta quinta-feira, Biden teve uma reunião do G7 em que foi acordado um "pacote devastador de sanções" e outras medidas económicas de maneira a responsabilizar a Rússia pela sua invasão à Ucrânia.



O presidente dos EUA acredita que o congelamento de bens e figuras chave da Rússia irá "secar" a força dos russos neste conflito. Biden voltou ainda a sublinhar que os norte-americanos "vão defender cada centímetro do território da NATO com toda a sua força e capacidade".