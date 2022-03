Relações comerciais à lupa: o que vendemos e compramos à Rússia

A Rússia gosta do vinho português, Portugal é freguês do gás russo. Nós vendemos madeira e cortiça, eles derivados do petróleo. Portugal tem relações económicas com a Rússia – mas é muito mais cliente do que fornecedor. A Federação Russa é o 13º fornecedor de Portugal, com mais de 1.000 milhões de euros em importações.