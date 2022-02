José Milhazes: “Putin é um déspota, um autocrata e é chefe de um clã mafioso”

O reconhecimento por parte da Rússia dos territórios separatistas de Donetsk e de Lugansk, na Ucrânia, criaram um caos na política internacional. Para José Milhazes este é um plano do presidente russo há muito pensado e que pode originar uma guerra. Putin quer reescrever a História e não reconhece a Ucrânia que apelida de fantoche.



O jornalista e autor, que viveu na Rússia, prevê que os confrontos militares aumentem e que as sanções pouco façam. É preciso seguir o exemplo do chanceler alemão que suspendeu o gasoduto Nord Stream 2. A atitude russa é uma humilhação para os principais atores europeus. José Milhazes reforça que para a Europa estar em pé de igualdade com a Rússia não pode estar dependente do petróleo e do gás.