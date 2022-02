Segundo maior banco da Rússia detém participação no Banco Finantia

Um dos alvos das sanções económicas está presente na estrtutura accionista do banco português. Ana Gomes denunciou presença de oligarcas russos no conselho estratégico da instituição bancária.

O segundo maior banco da Rússia, o VTB Bank, detém uma participação superior a 2% no capital do Banco Finantia, em Portugal. A posição do banco - que será um dos principais alvos das sanções do Ocidente contra a invasão da Ucrânia - materializa-se na instituição bancária portuguesa através de duas sociedades, a VTB Capital PE Investment Holding e a JSC VTB Capital Holding.



Segundo informação financeira disponível na Internet, ambas as sociedades pertencem ao universo do VTB Bank, como se pode comprovar nesta ligação e também numa segunda fonte de informação.



Esta quinta-feira, em declarações à SÁBADO, Ana Gomes defendeu que "não basta ficar por declarações e atos simbólicos. É o momento de agir" e lembrou que é preciso escrutinar os 418 vistos gold atribuídos a russos e "retirar a cidadania a Roman Abramovich".