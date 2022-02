Ucranianos não querem deixar o país e preferem pegar em armas

O pai de Pavlo Sadokha tem 86 anos e não quer deixar a Ucrânia. Passou pela Segunda Guerra Mundial, sobreviveu à União Soviética e não quer deixar o seu país agora que Putin o ameaça. "Diz que prefere que lhe deem uma arma para se defender. Ele diz que não sai de modo nenhum. Mas tanto eu como a minha irmã já temos um plano para retirar os meus pais, caso as coisas se compliquem", diz à SÁBADO o presidente da Associação de Ucranianos em Portugal.



Emigrante em Portugal há 21 anos, a família está em Lviv, perto da Polónia, na zona oeste do país. Conta que havia esperança que a via diplomática funcionasse, mas depois das declarações de Putin, na segunda-feira, e do reconhecimento dos territórios separatistas, tudo parece apontar para o pior.



Um exemplo de como a população se está a preparar para que o conflito se intensifique é o preço das viagens para a sua cidade. "Um bilhete não passava dos 100 euros, agora ultrapassam os mil. O que estou a pensar é que caso a situação se agrave, vou de carro até à Polónia e a minha irmã levaria os meus pais de carro ao meu encontro. Depois viríamos para Portugal."