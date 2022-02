Companheiro de judo de Putin é das primeiras vítimas das sanções

Gennadiy Timchenko, Boris Rotenberg e Arkady Rotenberg são os três oligarcas russos que foram as primeiras vítimas das sanções impostas pelo Reino Unido à Rússia. O último do trio é o parceiro de judo e amigo de longa data do presidente russo, Vladimir Putin. Juntamente com o irmão, Boris, Arkady fundou o grupo StroyGazMontazh, a maior empresa de construção de gasodutos e linhas elétricas na Rússia e é um dos homens fortes de Putin.



Aos 12 anos, Arkady conheceu Putin, nas aulas de sambo, uma arte marcial russa, tendo os dois adolescentes firmado uma amizade que se mantém há mais de 50 anos. Anos depois, quando Putin perseguiu uma carreira em espionagem no KGB, Rotenberg dedicou-se ao desporto. Durante a década de 90, Arkady tornou-se o parceiro de treino de judo de Putin, que era assistente do presidente da câmara de São Petersburgo. Na altura, Rotenberg era um treinador da arte marcial e começou a fazer investimentos em petróleo ao lado do irmão e com o apoio daquele que viria a ser presidente da Rússia.



Quando Putin chegou ao poder, ajudou o antigo parceiro a abrir clubes de judo financiados pelo Estado. E em 2000, quando era já presidente, nomeou Arkady como o diretor da Rosspirtprom, empresa estatal que controlava 30% do mercado de vodka na Rússia. Em 2001, Arkady e Boris Rotenberg fundaram o SMP Bank, que funciona em mais de 40 cidades, tendo particular impacto em Moscovo. A influência do amigo levou a que o SPM conseguisse também avultados negócios relacionados com a Gazprom, tornando-se a principal investidora em tubos de gasodutos da Rússia. O gás natural é uma das principais exportações da Rússia.