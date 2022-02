Putin diz que interesses russos 'não são negociáveis'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse esta quarta-feira que está disposto a dialogar com a Ucrânia e o Ocidente para a resolução do conflito, mas que nunca será a favor de uma solução que ponha em causa os "interesses da Rússia" que, de acordo com o antigo espião, "não são negociáveis".



"O nosso país está sempre aberto ao diálogo e para encontrar soluções diplomáticas para os problemas mais complexos", afirmou Putin num discurso citado pela Agence France Press e que marcou o dia da "Defesa da Pátria". Mas sublinhou que os "interesses da Rússia" e a "segurança" dos seus cidadãos são temas que não estão sujeitos a negociações.



"Vamos continuar a desenvolver sistemas avançados de armamento, incluindo armamento hipersónico e baseado em novos princípios físicos, bem como expandir o uso de tecnologias digitais avançadas que façam uso da inteligência artificial", afirmou ainda o presidente russo.