Gazprom divulga vídeo do inverno na Europa sem gás

"O inverno será longo". É este o mote de um vídeo divulgado pela empresa estatal russa de gás Gazprom nas redes sociais, que mostra o gás a ser desligado à Europa e, consequentemente, o congelamento da região.



Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério da Administração Interna da Ucrânia, divulgou o vídeo no Twitter. "Será que pensam realmente que podem matar milhares de ucranianos, capturar territórios de outro país, e a Europa olhará para o outro lado, com medo de chantagem com o gás?", questiona.