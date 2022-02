Von der Leyen: “UE está preparada para tomar mais ações contra a Rússia”

Presidente da Comissão Europeia aplaudiu a decisão da Alemanha de suspender o projeto do gasoduto Nordstream 2 e considerou que as ações da Rússia violam “violam a integridade territorial e os princípios do direito internacional".

A presidente da Comissão Europeia apontou esta terça-feira que a UE está preparada para mais ações contra a Rússia se Moscovo continuar a escalar a sua atividade militar na Ucrânia.



Von der Leyen Reuters

Após o anúncio de ministros dos Negócios Estrangeiros de sanções a 27 cidadãos e entidades russas pelo reconhecimento de territórios ucranianos como independentes, Ursula von der Leyen considerou que esta é uma resposta à "postura agressiva" da Rússia.

"Se a Rússia continuar a escalar esta crise que criou, estamos preparados para tomar mais medidas em resposta", acrescentou, deixando clara a necessidade da União Europeia ser menos dependente do gás natural da Rússia.

Von der Leyen referiu ainda que a decisão de suspender o projeto do gasoduto Nordstream 2 por parte da Alemanha como "absolutamente correta", salientando que é necessário "diversificar" os parceiros no setor do gás natural e investir em energias renováveis.

A presidente da Comissão Europeia considerou que as ações da Rússia "violam a integridade territorial" e desrespeitam as "obrigações internacionais" e os "princípios do direito internacional", descrevendo a assinatura do decreto de independência das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk como "ilegal" e "completamente inaceitável".