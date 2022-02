Biden: “Quem deu a Putin o direito de declarar novos países em território de vizinhos?”

"Quem, em nome do Senhor, acha que Putin tem o direito de declarar novos países num território que pertence ao seu vizinho?" Esta foi a pergunta de Joe Biden que deu início à introdução de sanções que serão impostas pelos Estados Unidos à Rússia, numa transmissão em que o presidente norte-americano disse "esperar que a diplomacia ainda esteja disponível" por parte de Moscovo.

ocupado quando as autoproclamadas "repúblicas" proclamaram esse estatuto em 2014, o que inclui espaço atualmente detido pelas forças ucranianas. O documento poderá, assim, levar a atuação de forças militares russas nas regiões, numa missão que chamam de "manutenção de paz".



Biden diz que "não há justificação" para as movimentações russas dos últimos dias, criticando também a forma "retorcida" como o presidente da Rússia "reescreveu a História" durante o seu discurso de segunda-feira.





Minutos antes, a Rússia tinha acabado de oficializar relações diplomáticas com as regiões da Ucrânia que o Kremlin considera serem, agora, independentes. Lugansk e Donetsk assinaram na segunda-feira, juntamente com Vladimir Putin, decretos que se referem a território