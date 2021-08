A vida privada das afegãs está em risco de mudar radicalmente

Com a reconquista do Afeganistão milhões de mulheres terão de usar burca e poderão ser impedidas de estudar. Talibãs asseguram que mulheres podem trabalhar e estudar, desde que respeitem a sharia.

A mulher é a pessoa mais desrespeitada do Afeganistão. Um país profundamente conservador e no qual elas continuam a ver muitos dos seus direitos vedados está a braços com um possível retrocesso nas conquistas das últimas décadas. Os talibãs tomaram o poder, à medida que as tropas americanas levaram a cabo a sua retirada depois de 20 anos de ocupação, e associações feministas nacionais e internacionais temem pelo futuro e as condições às quais milhões de mulheres e meninas serão votadas em consequência da liderança ultra-conservadora daquela força política.

A Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão elaborou uma lista das consequências da tomada do poder por parte dos talibãs. As mulheres serão um dos grupos mais afetados por esta mudança de regime e especialistas garantem que o retrocesso é inevitável.

Com a chegada dos talibãs ao poder, é previsível que os direitos que as mulheres afegãs conquistaram nos últimos 20 anos sofram uma machadada. Em 2001, quando o governo talibã foi extinto pelas forças norte-americanas, meninas com mais de 12 anos não podiam estudar e o emprego feminino era proibido ou limitado à segregação por género. As mulheres não podiam surgir em público sem estarem cobertas da cabeça aos pés com a burca (ou chadari) e acompanhadas por uma pessoa do sexo masculino e que fosse seu familiar. Mulheres que desobedecessem a estas regras eram castigadas recorrendo a punições físicas como chicotadas, apedrejamentos, mutilações ou até mesmo execuções.