Vídeo mostra talibãs a usar ginásio do palácio presidencial e a andar num carrocel

O Afeganistão foi tomado pelas forças talibãs no domingo e as imagens que têm saído desta ocupação têm-se tornado virais. Desde o vídeo que mostra afegãos agarrados ao trem de aterragem de um avião que ia levar centenas para fora do país, às centenas que se amontoam num avião que também os levará para fora do país. Mas nem todas as imagens têm uma carga tão dramática como estas.



Num vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver alguns guerrilheiros desta facção a brincar e a rir no ginásio do Palácio Presidencial de Cabul, tomado este domingo.





Talibãs no ginásio presidencial

Outras imagens têm aparecido nos últimos dias mostrando os soldados em carrinhos de choque, carrosséis e até a saltarem num trampolim.