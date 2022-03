Raparigas afegãs continuam sem poder ir à escola “por tempo indeterminado”

Na quarta feira as escolas deveriam ter aberto para todas as crianças do Afeganistão, no entanto, passados sete meses do início da liderança talibã, as meninas do ensino secundário continuam sem aulas. Em entrevista à SÁBADO, Ana Farias, coordenadora de mobilização e campanhas da Amnistia Internacional de Portugal, relembra a importância da comunidade internacional não se esquecer destas mulheres.