Os talibã voltaram ao poder no Afeganistão. E as mulheres desesperam

Os talibã entraram em Cabul, Afeganistão, este domingo. Lotfullah Najafizada, que chefia o canal televisivo noticioso afegão Tolo News, partilhou uma fotografia tirada no dia da queda da capital: a de um homem que pinta de branco cartazes que mostravam mulheres vestidas de noiva segundo a moda ocidental e maquilhadas.





As mulheres são um dos grupos cujos direitos mais podem regredir sob o poder talibã no Afeganistão. Há vinte anos, caso tivessem mais de doze anos não podiam estudar. O emprego também era proibido ou limitado à segregação por género, e as mulheres não podiam surgir em público sem estarem cobertas da cabeça aos pés com a burqa (ou chadari) e acompanhadas por uma pessoa do sexo masculino. Sem esse acompanhante, não podiam sair de casa. Quem infringisse as regras, era punido com chicotadas ou executado.



Roqia (nome fictício) é uma mulher divorciada, o que vai contra o Islão. Ao jornal The Guardian, relatou as dificuldades que teve, mesmo quando os talibã já não estavam no poder, para arrendar uma casa. Sem apoio da família, que a rejeitou depois do divórcio, decidiu entregar o filho de cinco anos ao ex-marido, para assegurar que ele tinha comida e abrigo. Agora, ela tem emprego e casa, mas receia pelo seu futuro. "Se os talibã entrarem em Cabul, não nos vão deixar viver as vidas independentes que temos agora. Nem vamos poder sair de casa por não termos mahrams [acompanhantes masculinos]", lamenta.