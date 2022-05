Afeganistão: apresentadores homens usam máscaras na televisão em sinal de protesto contra os talibã

No Afeganistão desde que os talibã chegaram ao poder que o país e o mundo têm assistido a um retrocesso no que toca aos direitos humanos, principalmente das mulheres. No início do mês, os rebeldes anunciavam o regresso da imposição da utilização da burca em público, algo que já não vigorava desde 2001.



Considerada uma das mais severas restrições à liberdade feminina, a medida foi alvo de protestos, até por parte de homens, que decidiram juntar-se à campanha #FreeHerFace (em português: libertem os seus rostos).

No mundo da televisão, os talibã ordenaram de forma definitiva e sem espaço para negociações, que todas as apresentadoras usassem o véu facial durante as emissões. Em Cabul, muitas mulheres, incluindo apresentadoras, desafiaram as ordens mas rapidamente foram avisadas que os incumprimentos poderiam levar à aplicação de represálias – tanto a elas como a familiares diretos.

Em sinal de protesto, os apresentadores e funcionários do canal de notícias Tolo News, um dos mais importantes do país, começaram a aparecer no ecrã com máscaras faciais (semelhantes às usadas para controlar a pandemia de covid-19). O jornalista Sebghat Sepehr foi um dos primeiros a aderir ao protesto e apresentou o noticiário com uma máscara de cor preta assim que a medida foi tornada pública.





"Quando vi a minha colega a cobrir o rosto para aparecer na televisão comecei a chorar", garantiu ao The Guardian um jornalista homem, que preferiu não ser identificado, que explicou que só quando decidiu começar a usar máscara é que percebeu o quão difícil é ser mulher no seu país.

Lema Spesali, pivô da 1TV em Cabul, contou também ao jornal britânico que, assim que o decreto foi aprovado, "dois talibã vieram ao escritório e disseram que as pivôs femininas tinham de começar a tapar o rosto". Também ela foi forçada a deixar de usar roupas coloridas, passando a ter de aparecer com cores escuras e vestidos longos. A jornalista queixa-se ainda de que não consegue respirar, que se sente "sem oxigénio" e garante que é fundamental uma reversão da medida até porque é extremamente difícil trabalhar naquelas condições: "nós precisamos de pronunciar todas as palavras com precisão, é muito difícil dar as notícias com uma máscara".

No país, as estimativas apontam que desde setembro estejam no ativo menos de 100 jornalistas. Um decréscimo significativo se se considerar que antes da entrada dos talibã no poder os números apontavam para 700 profissionais.