Esta bebé do Afeganistão passou o muro do aeroporto. Outros caíram em arame farpado

Nas imagens, vê-se um homem afegão, em cima do muro que separa o aeroporto e o resto da cidade de Cabul, a pegar numa bebé ao colo. Esta vem da multidão que desespera para apanhar um avião para fora de Cabul. Depois de uma breve troca de palavras com um soldado norte-americano, este segura a bebé e deixa-a dentro do aeroporto de Cabul. As imagens foram captadas no dia 17 de agosto, pela ONG Rise to Peace, e difundidas pela agência noticiosa Reuters.





Segundo a Reuters, não é claro se a menina foi reunida com a sua família dentro do aeroporto, ou simplesmente entregue a outras pessoas desconhecidas para tentar retirá-la do Afeganistão, onde os talibã voltaram a conquistar o poder.







Depois da passagem de uma pessoa para o aeroporto de Cabul, o exército dos EUA analisa os documentos para saber se pode retirá-la de lá num dos voos militares que estão a partir, a transportar estrangeiros e alguns afegãos que tenham ajudado as forças internacionais no país.