Depois de os talibã tomarem o poder no Afeganistão várias restrições começaram a ser impostas. Recentemente foram decretadas regras para as mulheres apresentadoras e repórteres e também novas regras para os canais de televisão e o conteúdo que devem transmitir.

Talibãs revelam novas regras para as mulheres jornalistas e apresentadoras

As mulheres afegãs foram proibidas de aparecer em séries de televisão no Afeganistão depois das novas regras impostas pelo governo talibã. As jornalistas e apresentadoras mulheres foram também obrigadas a usar lenços na cabeça enquanto estiverem na televisão, apesar de não especificarem o tipo de cobertura a usar.

As repórteres são de opinião que algumas das regras são de interpretação vaga e subjetiva. Os talibãs tomaram o poder no Afeganistão em meados de agosto e muitos temem que as duras restrições estejam a ser impostas gradualmente.

Depois de o grupo extremista islâmico ter tomado o controlo na sequência da saída das forças americanas e de outros aliados, foi decretado de imediato às mulheres jovens e crianças a ficarem em casa. Durante o último governo dos talibãs durante os anos 1990, as mulheres eram impedidas de trabalhar e de ir à escola.