Afeganistão: o fim da era americana

A administração Biden tenta criar a ideia de que o que aconteceu nas últimas 48 horas em Cabul não foi um momento equiparável ao Vietname e que o tempo era de saída do Afeganistão.



Sucede que as imagens são eloquentes. E o desespero que vimos na fuga em massa no Aeroporto de Cabul é incrivelmente parecido com o que se viu em Saigão em 1975.



Com o discurso de segunda-feira, Joe Biden quis essencialmente falar para o seu eleitorado interno e mostrou que a chave está em recuperar os capitais políticos internos ganhos antes deste fracasso.